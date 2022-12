Guardiola perlil: nakopnutá lahev a „sexy" tělo. Haaland byl naštvaný

Výhru nad Leedsem řídil dvěma góly Haaland, norský reprezentant je po víc než měsíční pauze kvůli absenci na turnaji v Kataru opravdu v ráži. Trefil se i minulý týden v pohárovém zápasu proti Liverpoolu (3:2). „Seděl jsem doma na pohovce a byl trochu naštvaný, že tam nehraju. Byl jsem jako komentátor mistrovství světa, ale nikdo mě neposlouchal," vyprávěl v rozhovoru pro Amazon Prime.

O to víc se na návrat soutěžních utkání těšil. „Sledoval jsem, jak ostatní skórují a vyhrávají zápasy. Rozčilovalo mě to a motivovalo zároveň. Dobil jsem baterky a mám hlad, jak nikdy předtím," prohlásil.

A skutečně, proti Leedsu měl na dosah dokonce hattrick, jenže fantasticky ho zastavil brankář Illan Meslier. „Mohl jsem jich dát pět!" vypálil Haaland.

Ale nedal. Přesto nasázel ve čtrnácti zápasech už dvacet branek a s přehledem kraluje ligovým střelcům. Druhý je se třinácti zásahy Harry Kane. „Je pro soupeře neuvěřitelnou hrozbou, vždy ve správný čas na správném místě. Je opravdu dobrý," pochvaloval si Guardiola.

Španělský kouč pak přidal větu, která jistě soky v boji o titul vyděsila. „Myslím, že kvůli zranění (problémy s nohou na konci října) na tom stále není nejlíp, pohybovat se s jeho obrovským tělem není snadné. Ale s dalšími odehranými minutami bude ještě lepší."

Je to vůbec možné? Haaland totiž proti Leedsu, kde se narodil, překonal úctyhodný rekord. Na metu dvaceti gólů dosáhl nejrychleji ze všech hráčů v historii Premier League. „Nejdůležitější je výhra, Arsenal je na špici a my ho musíme lovit," připomněl kanonýr, že druhé City ztrácí na vedoucí příčku pět bodů.

Zatímco v bitvě o ligový triumf se očekává drama až do závěrečných kol, proti Leedsu mohli být „citizens" v klidu. Po více než hodině hry vedli o tři branky, trefa Pascala Struijka domácí nenakopla. Jenže... Guardiola po jedné z promarněných gólových šancích nervy neudržel, rychle se otočil a nakopl lahev s vodou. K jeho zděšení letěla přímo k soupeřově střídačce. K ní se okamžitě vydal a omluvil se.

Phillips má sexy tělo

Po zápase pak Guardiola vysvětloval také situaci kolem Kalvina Phillipse. 27letý záložník si na rozdíl od Haalanda na mundialu v Kataru zahrál, když se dal rychle do kupy po zranění ramena. V anglickém dresu si na turnaji připsal třiačtyřicet minut ve dvou zápasech. Jenže po návratu do klubu se do akce ještě nedostal.

„Není zraněný, ale vrátil se s nadváhou. Nevím, jak se mu to povedlo, ale v takovém stavu nemůže hrát ani trénovat. Až bude v odpovídající kondici, nastoupí, protože ho opravdu hodně potřebujeme,“ líčil Guardiola minulý týden.

Phillips už ale dře, proti Leedsu se objevil aspoň na střídačce, kde vydržel až do závěrečného hvizdu. „Má teď dokonalé tělo, tak sexy,“ vtipkoval Guardiola po zápase. „Není to jen o tom, aby byl fit, ale musí také rozumět tomu, co chceme dělat, jaké pohyby, přesuny a podobně,“ doplnil.

Stopka kvůli pár kilům navíc zřejmě nebude nijak zvlášť dlouhá, anglický reprezentant by mohl hrát už v sobotním ligovém duelu proti Evertonu. „Uvidíme,“ prohodil kouč. „Rodri nemůže hrát všechny zápasy, takže Kalvin se vrátí co nejrychleji.“

Uloví City i s Phillipsem v sestavě Arsenal včas? Soutěž je téměř v polovině...