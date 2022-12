Rashford za trest na lavičce, pak rozhodl o výhře. Řekl, co provedl

Pětadvacetiletý anglický reprezentant začal na lavičce kvůli porušení klubových pravidel. Do utkání zasáhl od druhého poločasu a v 76. minutě zblízka rozhodl. Za United se trefil ve třetím soutěžním duelu po sobě. Jeho další gól neplatil kvůli hraní rukou.

Po zápase pak prozradil, co se stalo. „Zaspal jsem a nestihl jsem předzápasový mítink. Přišel jsem o chvíli později. Je to týmové pravidlo a tomu rozhodnutí rozumím,“ kál se v pozápasovém rozhovoru. „Ukázalo se to jako dobré rozhodnutí. Byl bystrý, pohyblivý, dal gól. Správná reakce,“ potěšilo kouče Ten Haga.

Rashford dal rekordní pátou vítěznou branku v Premier League v roli náhradníka. Coby střídající hráč skóroval v soutěži dvanáctkrát, v dresu Manchesteru byli lepší jen Ole Gunnar Solskjaer (17) a Javier Hernández (14).

V nastavení málem vyrovnal Jiménez, ale brankář De Gea Manchesteru zachránil výhru.

Anglická fotbalová liga - 18. kolo

Wolverhampton - Manchester United 0:1

Branka: 76. Rashford

