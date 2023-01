Do United míří smutný hrdina i složitá povaha. Proč volá parťákům o půlnoci?

Specifická povaha. V případě Wouta Weghorsta nejde o žádné tajemství. Perfekcionista, jenž po zápase i několik hodin analyzuje výkon, aby se zlepšil. A v noci klidně zvedne telefon, aby zavolal spoluhráčům a vysvětlil jim, proč hráli špatně a v čem by měli přidat.

To se spoustě z nich - pochopitelně - mnohdy nelíbí. Právě v Burnley si takhle měl znepřátelit hned několik parťáků. Na sever Anglie zamířil před rokem s cílem zachránit klub před pádem z Premier League, což se nepovedlo.

Weghorst měl ve smlouvě klauzuli, že v případě sestupu mu bude umožněno odejít. A tak zamířil na sezonní hostování do Besiktasu, kde v 16 ligových duelech nasázel 8 branek a na další 4 nahrál.

Navíc na sebe upozornil na mistrovství světa v Kataru, kde ve čtvrtfinále dvěma góly v závěru srovnal bitvu s Argentinou a poslal duel do prodloužení. Nizozemsko nakonec vypadlo po penaltách.

Nizozemsko – Argentina: Senzační vyrovnání na 2:2. Podívejte se na unikátní signál Video se připravuje ...

A právě po konci šampionátu proběhly první námluvy s Manchesterem United, respektive s Erikem ten Hagem. 52letý kouč Wouta dobře zná, oba pochází z regionu Twente a mluví stejným dialektem.

Forvard s pestrým gólovým rejstříkem (v kariéře nastřílel 170 branek ve 407 duelech) se přesunu do Divadla snů nebrání. To se ale nedá říct o Besiktasi…

Představitelé United nejprve oslovili Burnley ohledně zájmu. A dostali zelenou. Jenže turecký klub se Weghorsta nehodlá vzdát.

V pondělí dokonce Besiktas vydal oficiální prohlášení, ve kterém vyvrátil zprávy o tom, že součástí půjčky je výstupní klauzule 2,5 milionů eur (60 milionů korun). Rozhodnutí náleží pouze na Turcích.

Z čehož Weghorst není nadšený, po stěhování do Manchesteru touží, dokonce tak, že je ochotný se z hostování vyplatit z vlastní kapsy. K tomu - pravděpodobně - nedojde. Besiktas mu nechce bránit, jenže potřebuje nejprve sehnat náhradu.

Tou by měl být Vincent Aboubakar, jemuž byla ukončena smlouva v Al Nassru, aby vyklidil prostor pro Cristiana Ronalda . Nyní míří právě do Besiktase nahradit Weghorsta, jenž pak paradoxně zastoupí Portugalce na Old Trafford, kde by měl hostovat do konce sezony.

Takhle by to mělo v ideálním scénáři dopadnout. I když ideálním…

Ano, Weghorst nikdy nebyl primárním cílem pro Manchester United. Spíš jde o nouzové řešení. Navíc úsporné. „Red Devils“ totiž v zimě nemají zrovna velký rozpočet na přestupy. Spíš žádný. Ne, že by na tom byli finančně špatně. Jde o souhru několika faktorů.

V létě totiž utratili 240 milionů eur (5,8 miliardy korun), čímž o 40 milionů překročili původní plán. A velkou roli hraje i to, že se klub nachází zrovna ve fázi prodeje. Americká rodina Glazerů, která United vlastní, hledá kupce a nyní rozhodně nehodlá uvolňovat další prostředky na posílení kádru.

K prodeji Manchesteru by mělo dojít na jaře, mluví se o zájmu společností z Kataru a Saúdské Arábie.

Jenže po odchodu Ronalda mají „rudí ďáblové“ na hrotu nedostatečné možnosti. V podstatě jediným útočníkem je Anthony Martial, jenž byl ale v první polovině sezony hned třikrát zraněný. Marcus Rashford se sice dostává do životní formy, střílí góly, přesto se nejlépe cítí na křídle. A dál? Nic…

Ten Hag si několikrát postěžoval, že do ofenzivy potřebuje víc variant, zvýšit konkurenci. Stál o Joaa Félixe. Finanční požadavky Atlétika Madrid byly ale přemrštěné, odradily jak United, tak Arsenal.

Akceptovala je až Chelsea, jež za půlroční hostování Portugalce zaplatí 11 milionů eur (260 milionů korun) plus pokryje celý plat Félixe, který činí 280 tisíc eur (6,7 milionů korun) týdně.

Proto United obrátili pozornost k Weghorstovi. Zejména kvůli Ten Hagovi, jenž o něj stojí. Jak už bylo řečeno, znají se a Wout je navíc perfekcionista. Trochu složitá povaha, možná podivín, přesto jde o poctivého hráče, jenž v minulé sezoně vytvořil rekord Premier League v počtu 57 presů (napadaní soupeře) v jednom zápase. V průměru jich pak měl 48,7 na utkání.

Navíc umí střílet góly a se svými 197 centimetry přinese nový rozměr do ofenzivy. Manchester s ním bude mít víc variant a pro soupeře méně čitelný.

Hráč s jeho rozměry se hodí na závěrečné minuty. Ale Weghorst není jen typickým urostlým forvardem do vápna, je na tom dobře i po technické stránce, v mezihře nestrádá.

Prvně ale musí dojít ke shodě všech stran. Další jednání jsou na programu dnes. Pokud jde o Weghorsta, ten má jasno, s fanoušky Besiktase se loučil už v sobotu po trefě proti Kasmipase (2:1).