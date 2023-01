Co bude s Old Trafford: zbourání, či rekonstrukce? Rozhodne nový majitel

Případný nový stadion by měl stát na pozemcích v okolí současného Old Trafford, který by nejspíš nahradilo menší tréninkové hřiště • telegraph.co.uk

Co bude s Old Trafford? Slavnému stadionu United hrozí i zbourání • Koláž iSport.cz

Jedna z nejslavnějších sportovních značek = jeden z nejikoničtějších stadionů. Anglický velkoklub Manchester United představil plány, jak naloží se slavným svatostánkem Old Trafford. Ve hře je rekonstrukce za přibližně miliardu liber (asi 27 miliard korun), či dokonce úplně nový stadion, který by vyšel zhruba na dvojnásobek. Klub je momentálně na prodej a právě až nový majitel by měl rozhodnout o osudu „Divadla snů“.

Old Trafford je jedním z nejstarších stadionů v Anglii i na celém světě. Jeho výstavba byla dokončena v roce 1910, prvních rozšíření se dočkal ve 40. a 50. letech minulého století a další rekonstrukce probíhaly i v 90. letech a po roce 2000.

United se však stále drží tradice a zatím 112 let používají několikrát obnovený stadion. Od téhle nostalgické noty se již dokázali odprostit londýnští rivalové Arsenal a Tottenham. Gunners opustili a nechali zbourat slavné Highbury (vystavěno 1913) už v roce 2006 a přestěhovali se na Emirates stadium. Spurs hráli na White Hart Lane od roku 1899 a vydrželo jim to až do jeho demolice v roce 2017. Nový Tottenham Hotspur stadium však začali využívat až na jaře roku 2019. (Mezitím hráli ve Wembley).

Čeká stejný osud i Red Devils? Podle plánů je to jedna z variant - ta dražší, ale s výhledem do budoucnosti se dá vnímat jako investice do stadionu, který vydrží dalších 100, nebo i více let. Zbrusu nová moderní aréna by měla vyjít na více než dvě miliardy liber (54 miliard korun) a vyrůst by mohla na pozemcích v okolí Old Trafford, jak ukazují plány.

Případný nový stadion by měl stát na pozemcích v okolí současného Old Trafford, který by nejspíš nahradilo menší tréninkové hřiště







Ve hře ale zůstává i přibližně o polovinu levnější rekonstrukce. Jak se vedení klubu rozhodne? Těžko předpovídat, protože v současnosti ani není jasné, kdo bude rozhodovat.

Současní majitelé, americká rodina Glazerů, verdikt nejspíš učinit nechce. A vzhledem k tomu, že klub nabízí k prodeji (nebo alespoň hledá nového investora), nechá těžký úkol na novém majiteli. Projekt (pře)stavby je tedy v současnosti pozastaven.

Potenciálním zájemcům nicméně zřejmě bude poskytnut přístup k plánům a pravděpodobným nákladům. Glazerové pověřili invesiční bankéře Raine Group, kteří dohlíželi na loňský prodej Chelsea.