Není Manchester jako Sparta ve Zlíně. Tam se tehdy ofsajd chybně mával

Může být, že sobotní derby o Manchester třeba vzalo City titul. Tím víc se řeší, zda vyrovnávací branka United nepadla po ofsajdu. Vždyť Marcus Rashford z ofsajdového postavení běžel několik vteřin za míčem, než ho do sítě uklidil Fernandes. Sice se ho nedotkl, ale svým způsobem ho měl pod kontrolou.

„Nejhorší rozhodnutí, které jsem v Premier League viděl,“ zlobila se BBC a ve svém údivu nebyla sama.

Takhle ta situace vypadala. (Sporná akce začíná v čase 2:05)

SESTŘIH: Man. United - Man. City 2:1. Obrat po sporném gólu Fernandese, rozhodl Rashford Video se připravuje ...

Asistent nejprve odmával ofsajd, ale videorozhodčí dal jeho praporek dolů a gól uznal. Pravidla, lépe řečeno jejich oficiální výklad, je totiž na jeho straně.

Před sezonou 2015/2016 – a od té doby se v tomto bodě nic nezměnilo – vydaly FIFA a UEFA výukový materiál s ukázkovými situacemi. Jako ukázka číslo 9 se v něm objevila tato situace z předkola Ligy mistrů mezi Neapolí a Valencií (3:1) ze srpna 2014.

Instruktážní video FIFA Video se připravuje ...

Je to hodně podobné situaci ze sobotního Old Trafford, že? Přitom závěr zní: Nemávat, nepískat, gól uznat!

Proč? Tady je vysvětlující text k instruktážnímu videu: „I když útočník v ofsajdové pozici běží k míči a dostává se velmi blízko k němu, nepřekáží hře (nezasahuje do hry – nehraje míč ani se jej nedotkne) ani soupeři (nesvádí s ním souboj o míč a nepřekáží mu jasně ve výhledu). Asistent nemává ofsajd a do poslední chvíle správně čeká na to, který z útočníků zahraje. Gól dosažený útočníkem, který v ofsajdové pozici nebyl, je regulérní.“

FIFA a UEFA tím dle svých slov podporují útočnou hru a zvyšují šanci na větší počet gólů.

Můžeme si o tom myslet, že to je nesmysl, že to je proti fotbalu, proti selskému rozumu. Ale platí to. Souhlasí také Jiří Kureš, předseda české pravidlové komise při FAČR. „Je to regulérní gól,“ říká o Fernandesově trefě. „O ofsajd se nejednalo, protože hráč v ofsajdové pozici nesváděl souboj o míč se soupeřem, ani ho neomezoval v možnosti hrát míč. O aktivní zapojení se jedná, když provede akci, kterou zjevně ovlivní soupeřovu možnost hrát míčem.“

Námitka! A co brankář, jenž neví, který z těch dvou do balonu nakonec kopne? I tady se výklad pravidel kloní k útočící straně. „Také v tomto případě platí, že hráč v ofsajdové pozici neomezoval brankáři hrát míč. Pokud by taková situace nastala v brankovém území (pozn.: lidově malé vápno), už by to bylo něco jiného,“ říká Jiří Kureš.

Mimochodem, obdobná situace nastala v utkání Zlín–Sparta (1:1) v září 2016. Domácí Jakub Jugas vybíhal z ofsajdového postavení, Lukáš Holík zpoza obranné linie hostí. Právě Holík se dotknul balonu, ovšem útok zastavil asistent Martin Wilczek. (Sporná situace začíná v čase 3:55)

CELÝ SESTŘIH: Zlín - Sparta 1:1, bod zachránil Kadlec, domácí vedou ligu Video se připravuje ...

Petr Mlsna, tehdy vůdčí síla Listkiewiczovy komise rozhodčích, se za Wilczeka postavil. Svou obhajobu opřel právě o to, že hráč v ofsajdové pozici ovlivnil gólmana. Bylo to ze strany komise rozhodnutí, které sice obhájilo sudího, šlo však proti výkladu FIFA a UEFA.

Že je takový výklad špatný z podstaty, si myslí mnozí a mezi nimi i Petr Čech. Ten o uznané brance řekl. „První gól United dokázal, že lidé, kteří tvoří pravidla, hře nerozumí.“

Co na to Jiří Kureš? „To si nemyslím. Spíš se říká, že tomu nerozumějí někteří hráči. Pravidla vymýšlí lidé, kteří fotbalu rozumí. Jsou to bývalí hráči, trenéři, rozhodčí.“