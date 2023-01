Součkův parťák v kurzu. Do Chelsea už nechce, nový favorit je Arsenal

Jaká bude další zastávka zlatého hocha „kladivářů“? Roky se spekulovalo, že Declan Rice má nakročeno do Chelsea, kde vyrůstal. Jenže čerstvě 24letá hvězda si chce zahrát Ligu mistrů a s tou to na Stamford Bridge minimálně pro příští sezonu moc nevypadá. Do hry se tak zapojil další zájemce, také z Londýna, jen poněkud severněji od Temže.

O víkendu Arsenal zvládl bitvu o sever Londýna s Tottenhamem a díky výsledku dalšího derby, tentokrát toho v Manchesteru, vzrostl jeho náskok v čele Premier League už na 8 bodů! Do konce soutěže sice stále chybí dvacet zápasů, ale i tak myšlenky Gunners musí směřovat k jednomu cíli: co když to opravdu (po 19 letech) můžeme vyhrát?

Hra a forma týmu Mikela Artety dělá z Emirates skvělou adresu pro vábení nejen těch budoucích, ale i aktuálních hvězd. A když nevyšel příchod Ukrajince Michaila Mudryka, který se upsal Chelsea, je podle The Times na prvním místě přestupových cílů pro léto Declan Rice, shodou okolností dlouhodobě sledovaný „Blues“.

Jenže potřebuje Arsenal defenzivního středního záložníka? Tuhle roli v aktuální sezoně na Emirates spolehlivě ve středu pole zastává Thomas Partey a v případě potřeby Granit Xhaka. Pro myšlenku mít za Ghaňana připravenou náhradu hovoří dva faktory: bude mu třicet a má slušný seznam hlavně svalových zranění.

„Pro Arsenal by byl podpis Declana Riceho obrovský skok,“ myslí si bývalý anglický reprezentant Danny Murphy. „Nezískal by jen skvělého záložníka, který by tam mohl být klidně na zbytek kariéry, ale také Angličana, se kterým by se fanoušci mohli ztotožnit.“

Podle Timesů má sám Rice aktuálně dávat přesunu do Arsenalu přednost před dlouhodobým zájmem Chelsea. Dojem na něj Artetův tým udělal i během Vánoc, kdy na Emirates třemi góly během šestnácti minut připravil West Ham o náskok a naděje na body. „Špičkový tým. Je vidět, že je neuvěřitelně dobře trénovaný. Jsou mladí a mají talent na útočení,“ prohlásil Rice na konci prosince.

Arsenal má pro West Ham za přestup připraveno údajně až 80 milionů liber (v přepočtu přes dvě miliardy korun). Na východě Londýna by se prodeji nemuseli bránit, protože jejich hvězdě bude v létě zbývat pouhý rok do konce smlouvy.

Finance by na Emirates neměly být problém. Podobnou částku mělo vedení připraveno na přestup Michaila Mudryka ze Šachtaru Doněck, ten nakonec za 88 milionů skončil (kde jinde než) v Chelsea. A pokud jde o posilu na kraj útočné trojky, mají v Londýně připravenou levnější variantu, jednání už přiznal Uruguayec Facundo Torres, který má v letošní sezoně MLS bilanci devíti gólů a osmi asistencí ve 33 zápasech.