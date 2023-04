West Ham zažil debakl s Newcastlem. United zvládli duel s Brentfordem

Declan Rice lituje špatného vstupu West Hamu do zápasu s Newcastlem • Reuters

Dohrávky restů z kol minulých měla na programu anglická Premier League. West Ham ukázal v zápase s Newcastlem, že lepší časy dlouhodobě nedorazily, když na domácí půdě dostal naloženo 5:1. V základní sestavě opět operoval Tomáš Souček do 63. minuty, v témže čase přišel do hry Vladimír Coufal. Manchester United doma udolal Brentford 1:0 gólem Marcuse Rashforda a usalašil se na místence pro vstup do Ligy mistrů.