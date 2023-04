Otřesný Souček? V Anglii to schytal, nemá čísla. Řeší se Moyesův nástupce

Byl to záchranářský duel se vším, co k tomu patří. Předposlední West Ham v nedělním odpoledni hostil poslední Southampton. Triumf mohl znamenat útěk z klinické smrti a zlepšenou náladu, prohra zase větší tlak a zmar, byť je chvost Premier League vyrovnaný jako dlouhé roky ne. Hammers situaci zvládli, vyhráli 1:0, ale óda na fotbalovou radost vypadá jinak. Vladimír Coufal zůstal na lavičce a Tomáš Souček si vysloužil nejhorší známku z hráčů domácích, kteří naskočili v základu.

V duelu dvou posledních týmů Premier League mohl očekávat vzrušující podívanou jen zarytý optimista. Nervozita z důležitosti zápasu v úvodu utkání padla zejména na domácí. Aby ne! Po minulé sezoně byli „kladiváři“ namlsaní, ale srážka s realitou bolí.

Ve 25. minutě se ze standardní situace hlavou prosadil premiérově v dresu Hammers Najíf Adžuird. Marocký bek si naskočil na centr Thila Kehrera a domácí si mohli oddechnout, i když se dobré čtyři minuty řešilo, zda VAR gól uzná. Na ofsajdovou hranu museli videorozhodčí možná i s pravítkem, ale branka platila.

Do té doby byl West Ham myšlenkami snad někde na víkendovém brunchi, protože se v podstatě jen bránil nákopy někam dopředu, kde zadáci tušili Dannyho Ingse. V zápase se nedařilo ani Tomáši Součkovi, který si právě společně s Ingsem vysloužil z domácí jedenáctky nejnižší zápasové hodnocení.

Vlna kritiky se opět na Součka snášela i na sociálních sítích. Když jej v 68. minutě střídal Flynn Downes, řada z fanoušků měla spíše radost. Ne, kapitán české reprezentace zkrátka momentálně nepatří k oblíbencům příznivců. Jaká to změna oproti jeho první polovině londýnského angažmá.

„Souček byl naprosto příšerný. Jinak se jeho výkon popsat nedá. 52 % přesných přihrávek? To je pro středního záložníka neomluvitelné. Pryč je hráč ze sezony 2020/21, který nás táhnul a byl hrozbou pro všechny soupeře. Velká část viny je Moyesova, protože Součka přesunul více do hloubky pole,“ stojí na fanouškovských stránkách Hammers.News v článku Antonyho Martina. Možná se jedná o příliš ostrá slova, protože ve West Hamu bychom jen složitě hledali výborné výkony, ale je fakt, že Součkova forma má k ideálu daleko.

Jelikož Vladimír Coufal do zápasu vůbec nenaskočil, je otázkou, zda ten největší ochránce české dvojice ve West Hamu nezačíná postupně sázet i na jiné koně. U Davida Moyese však platí zažité stereotypy a také aspekt, že široký kádr prostě k dispozici nemá.

„Kladiváři“ utekli po hubené výhře z pásma sestupu na 14. místo, ale Premier League je tak neskutečně vyrovnaná, že nic jistého nemá ani dvanáctý Crystal Palace, které je momentálně od posledního Southamptonu vzdálen jen na sedm bodů.

Vyrovnanost aktuálního ročníku přináší tlak i na další tradiční adresy. Poslední víkend na lavičce nepřežil Brendan Rodgers, jehož Leicester prohrou s Crystal Palace padl až na 19. příčku a mistr Premier League 2016 má tak starostí nad hlavu. O svého lodivoda přišla i Chelsea. Graham Potter neustál tlak na Stamford Bridge. Je to přece jen jiná káva než provinční Brighton. Modrou loď z Londýna tak kapitán opouští po pouhých 207 dnech.

Je tím dalším na odstřel Moyes? Mohl by být, ale kdyby West Ham chtěl něco zásadně změnit, skotský kouč by měl sbaleno už dříve. Navíc se už od března spekuluje o tom, že by jeho místo na lavičce Hammers měl po sezoně zaujmout Michael Carrick.

Někdejší hráč Manchesteru United, se kterým slavil pět titulů v Premier League, fotbalově vyrostl ve West Hamu a v této sezoně jako trenér skoro nadpozemsky pozvedl ve druhé lize Middlesbrough. Rázem tak patří mezi velmi nadějné manažery na ostrovech, po kterém by nemusel prahnout jenom současný zaměstnavatel Součka s Coufalem.