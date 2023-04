Moyes na odstřel? Pořád staví Součka, nechápou v Anglii. Fanoušci odcházeli

Takhle se bojuje o udržení? West Ham se v souboji s Newcastlem (1:5) nechytal vlastně od první minuty. Tým, který mnohdy bývá kritizovaný, že hraje až příliš defenzivně, jako kdyby teď bránit úplně zapomněl. Jak se můžete přesvědčit v sestřihu, inkasované góly hovoří samy za sebe.

První případ: Callum Wilson hlavičkuje na malém vápně zcela volný. Druhá situace, Joelinton běží po dlouhém pasu na brankáře Fabianského úplně sám. 2:0 pro hosty, to vše už ve třinácté minutě.

Před přestávkou sice dokázal snížit Kurt Zouma, West Ham se však nezvedl. Jakékoliv naděje na bodový zisk naopak definitivně pohřbila hrubka Nayefa Aguerda v rozehrávce po dvaceti vteřinách druhé půle. A dvě trefy v úplném závěru trápení „Hammers“ ještě zvýraznily. Gól na 1:5 už většina fanoušků ani neviděla, London Stadium naštvaně opouštěli předčasně.

„Kdybych fandil West Hamu, taky bych odešel. Fanouškům to nevyčítám,“ prohlásil trenér Moyes s tím, že si uvědomuje, že úspěšnější časy z minulé sezony teď vystřídalo slabší období.

Spekulace o jeho pozici na Ostrovech sílí, West Ham je aktuálně mimo sestupové pozice jen díky skóre. Spodek tabulky je ovšem brutálně našlapaný, dvanácté Crystal Palace má na poslední Southampton jen sedm bodů k dobru.

„Jsem velký kluk. Už jsem několikrát z práce odešel, a pokud se to stane teď, budu to muset přijmout. Užil jsem si to tady, ale stále věřím, že jsou před námi ještě další dny,“ reagoval Moyes na zprávy o možném konci. „Představenstvo za mnou stojí, mám jeho důvěru. Jenže pokud takhle prohrajete, jste vždycky ohrožený,“ doplnil.

Po výbuchu s Newcastlem logicky zesílily kritické hlasy, zároveň Moyes našel i zastání. Hlavně proto, že s fatálními individuálními chybami toho z lavičky zase tak moc neuděláte.

„Tohle je na hráčích, ne na Moyesovi,“ vzkázal Jamie Redknapp, bývalý anglický reprezentant a nyní expert stanice Sky Sports. „Musejí převzít zodpovědnost, neměli by být v této pozici. Tým teď potřebuje hráče s charakterem, kteří budou chtít riskovat a hrát sebevědomě. Pokud West Ham půjde do druhé ligy, bude to jeden z nejsilnějších týmů, které kdy sestoupily,“ poznamenal Redknapp.

Černý scénář ale je celkem reálný, zvlášť při pohledu na zápasy, které West Ham ještě čekají. Arsenal, Liverpool, oba kluby z Manchesteru… Už v sobotu na hřišti Fulhamu je tak potřeba nutně bodovat.

Budou u toho i čeští hráči? Proti Newcastlu se na hřišti vystřídali, Tomáš Souček byl po hodině hry stažen v rámci Moyesovy čtyřnásobné rošády, která na hřiště poslala i Vladimíra Coufala. Hlavně záložníkovy výkony z poslední doby však nejsou ideální.

Komentátor Lewis Steele pro server Daily Mail napsal: „Český středopolař, který byl během prvních let v klubu tak dobrý, je v této sezoně hluboko pod svým vrcholem. Moyes ho přesto dál staví do základní sestavy. Možná si přeje vrátit čas do doby, kdy se mu dařilo vedle Declana Riceho a West Ham byl v horní půlce tabulky. Čas bohužel vrátit nemůže. A ten jeho vypršel.“

Zaberou ještě „kladiváři“, nebo budou brzy opravdu mít nového trenéra?