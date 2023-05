Součkovy góly v Anglii: Baroš je blízko, Rosického už překonal. Na lídra ztrácí

Po rohovém kopu se nejrychleji zorientoval na malém vápně a míč poslal nekompromisně do sítě. West Ham šel v derby na hřišti Crystal Palace do vedení a Tomáš Souček slavil jubilejní 20. trefu v Premier League. Kapitán reprezentace se stal teprve třetím českým fotbalistou, jenž dosáhl na tuto magickou metu. V zápase navíc přidal i dvě asistence. Radost z dosaženého úspěchu však Součkovi zkazila porážka 3:4. Jev zcela nevídaný.

Nejoblíbenější soupeř Tomáše Součka? Na první dobrou by leckdo vypálil Spartu či Baník. Týmy, jimž vytáhlý záložník nasázel nejvíce branek v kariéře a zároveň s nimi má jednoznačně pozitivní bilanci. Za kanálem La Manche je to ovšem bezesporu Crystal Palace.

Proti „Orlům“ je vytáhlý záložník opakovaně nejschopnější projevit své střelecké vlohy. Jde o jediný celek Premier League, jemuž Souček dokázal v jednom utkání vstřelit dvě branky či si připsat více než jednu asistenci. Při víkendové porážce se blýskl zápisem gól + dvě nahrávky.

Skvělou statistiku zařídil Souček po rohových kopech.

„Je evidentní, že jsme se v nich za poslední měsíc znatelně zlepšili. V minulosti jsme byli nejnebezpečnějším týmem celé soutěže ze standardních situací, takže jsem rád, že opět nacházíme naši starou zbraň. Je skvělé dát v zápase jeden gól po standardce a my zvládli rovnou tři. To je úžasné,“ pochvaloval si David Moyes.

Součkovi tak bylo možné odpustit i hrozivou chybu při zpracování míče, po níž se „Orli“ ujali vedení 2:1.

„Opět proti Crystal Palace zářil. Sice daroval „Orlům“ gól, ale kdyby ho West Ham neměl, tak zde prohrál naprosto jasným rozdílem,“ měla ohledně Součkova výkonu jasno britská média.

Bývalá opora Slavie se tak osamostatnila na třetí příčce historické tabulky nejlepších českých střelců v Premier League. O bronzovou pozici se Souček před sobotním utkáním dělil s Tomášem Rosickým. „Malý Mozart“ ovšem potřeboval na svých 19 zásahů o celých 51 startů více.

Aktuální ročník je přitom ze střeleckého hlediska pro Součka tím nejslabším od příchodu do Spojeného království. O víkendu to pro něj byl teprve druhý ligový gól v sezoně. To i během úvodního půlroku v dresu „kladivářů“ zvládl hráč s číslem 28 na zádech překonat brankáře soupeře hned třikrát.

Rovněž je možné, že vyprchává vítězná aura Součkových tref.

Hned v 11 z 19 utkání, v nichž se Souček gólově prosadil, si West Ham dokráčel pro výhru. Proti Crystalu Palace šlo nyní teprve o druhý duel, v němž Souček svým zásahem nezařídil ani bod.

„Vždy jsem dbal na to, aby proti mým týmům nechtěl nikdo hrát. Abychom byli v dobrém slova smyslu nechutní a těžko k poražení. To teď neplatilo. V defenzivě jsme byli naprosto děraví,“ nastínil hlavní příčinu změny trendu skotský kouč, jenž Součkovi ukládá stále defenzivnější úkoly.

Hlavním cílem „Kladivářů“ je aktuálně udržet se v nejvyšší soutěži. Zatímco dříve se „Irons“ hnali za evropskými poháry, a Souček měl značnou ofenzivní volnost, nyní musí nesestoupit, a proto se zaměřují více na bránění. I to má za důsledek Součkovu sníženou střeleckou potenci.

Pokud ovšem dosáhne West Ham svého cíle, může již v příští sezoně Souček překonat v historické české tabulce druhého Milana Baroše. Potřebuje k tomu „pouze“ devět gólů.