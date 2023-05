Chelsea. A dál… nesmrtelnost. O titulu pro City má jasno i superpočítač

Říká se, že vyhrát poprvé nějakou trofej je fajn, ale daleko těžší je o rok později ji obhájit. Jenže co když se vám něco takového povede v nejlepší fotbalové lize světa i další sezonu? Se třemi tituly v řadě prostě patříte k těm nejlepším trenérům historie. A kdo jiný by se mezi absolutní elitu měl zařadit než Pep Guardiola. A může se mu to podařit už v neděli.

Superpočítač analytické společnosti Opta mající za úkol určit šance Manchesteru City na anglický titul chvíli louskal data a pak vyplivl nesmlouvavé číslo 99,4 %. Doslova titěrnou možnost tak mají pronásledovatelé Citizens z londýnského Arsenalu. Skoro by se dalo říct: „Je hotovo.“

První velký krok má lodivod Guardiola za sebou. Domácí postup do finále Ligy mistrů přes Real Madrid doprovázely už na trávníku velké oslavy. "Když se dostanete do finále Ligy mistrů, musíte slavit. Bohužel na to nemáme tolik času, protože v neděli máme šanci ovládnout Premier League."

Nezvykle usměvavý, vstřícný k novinářům kladoucím otázky i k svým hráčům. S koncem sezony jakoby se trenér Manchesteru City Pep Guardiola změnil k nepoznání. Odveta za loňské vyřazení vyšla dokonale.

"Celý rok nám to leželo v žaludku, to, co se stalo v loňském roce. Hodně to tehdy bolelo, ale my jsme ukázali, jak neuvěřitelná je tohle parta hráčů. Absolutorium si zaslouží všichni, od úplného vedení, až po každého člena klubu," složil hlubokou poklonu dvaapadesátiletý kouč.

City by se třetím ziskem mistrovské trofeje v řadě konečně postavilo na roveň slavnějšího bratra a zároveň největšího městského rivala Manchesteru United, kterému se to v novodobé éře Premier League podařilo dokonce dvakrát. Mezi lety 1998 a 2001 a pak znovu v období 2006-2009.

Jestli City porazí v nedělním utkání Chelsea, vypuknou nehledě na ostatní výsledky na Etihad Stadium grandiózní oslavy. Nic z nich samozřejmě neuteče divákům stanice CANAL+ Sport. V pozápasovém studiu může zavzpomínat na zisk ligového titulu ten nejpovolanější z povolaných, muž, který ho nad hlavu zvedl - Karel Poborský.

Toney do ledna mimo hru

Úplně jiné starosti mají v Brentfordu. A netýká se to jen nadcházejících dvou hracích víkendů a závěru letošní sezony Premier League. Předlouho se čekalo na vyústění sázkařské kauzy největší hvězdy Bees Ivana Toney. Tak dlouho, že už si část fotbalové veřejnosti říkala, že liga se bude snažit "po anglicku" zamést pod koberec.

Jenže tahle časovaná bomba vybouchla ve středu večer na Gtech Community Stadium. A následky jsou nedozírné. Sedmadvacetiletý střelec dostal za ilegální sázení osmiměsíční trest a finanční pokutu 50 000 eur.

Leckomu spadla brada, někdo jen pokrčil rameny s lakonickým: "To je prostě Anglie." Toney, který se na trávníky Premier League může vrátit až v lednu, se k nastalé situaci nevyjádřil. Leccos ale naznačilo vyjádření na klubovém webu.

"Brentford FC bere na vědomí rozhodnutí nezávislé regulační komise vydat s okamžitou platností osmiměsíční zákaz veškeré fotbalové činnosti pro Ivana Toneyho. Brentford FC v současné době čeká na zveřejnění písemných důvodů nezávislé regulační komise. Než zvážíme naše další kroky, zkontrolujeme je."

Dalo se čekat, že londýnský klub se za svého útočníka postaví. Jenže i z tohoto krátkého odstavce je poznat, že kolem rodáka z Northamptonu je skutečně něco, z čeho má strach i klubové vedení. A to jde o borce, bez jehož dvaceti gólových tref se klub, který letos patřil mezi černé koně soutěže bude muset na téměř polovinu sezony obejít.

Já na VAR, VAR na mě

Jedním z nejprobíranějších témat aktuální ligové sezony za kanálem La Manche jsou bezpochyby rozhodčí. Hodně se mluví o fatálních zaváháních ve spojitosti s Brightonem, který kvůli nešťastným výrokům nebo chybným rozhodnutím systému VAR přišel o body, které mu dost možná můžou chybět v boji o evropské poháry i o dalších kontroverzních výrocích. Proto šéf sudích v Premier League Howard Webb přišel se svojí vlastní novou "show".

"Ukážeme lidem záběry, které vidí běžně doma u televize. Pak jim ale ukážeme stejné obrázky, jenže opatřené zvukovou stopou komunikace mezi rozhodčími. Uslyšíte tak, co si říká hlavní sudí s pomezními, co se říká VAR se svým asistentem, když spolu kontrolují spornou situaci."

Společně s další legendou Michaelem Owenem tak vůbec poprvé v historii představí ve svém pořadu nejen záběry, které mají k dispozici diváci televizních přenosů, ale hlavně komunikaci mezi hlavním rozhodčím a techniky u VARu.

Víkendové kolo v Premier League odstartuje v sobotu po poledni. Tottenham se postaví oslabenému Brentfordu. Tomu prakticky o nic nejde, ale Spurs potřebují body k udržení pozice zajišťující pohárovou Evropu. Body potřebují i Liverpool a Aston Villa, které se střetnou od 16.00.

Ta největší sláva se ale chystá na nedělní večer, kdy, pokud vše dopadne podle předpokladů a dat superpočítače, zvednou hráči Manchesteru City nad hlavu trofej pro vítěze Premier League.

Stanice CANAL+ Sport v tom případě chystá až hodinové pozápasové studio, ve kterém můžou diváci očekávat kromě standardního rozboru utkání i rozbor geniality Pepa Guardioly a jeho týmu, který poslední roky dominuje. A rozhodně je možné se těšit i na závěrečný ceremoniál předávání poháru.