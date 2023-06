„Sázkař“ Toney: bojoval o respekt a důvěru, teď je ale do ledna bez fotbalu

V březnu oslavil sedmadvacáté narozeniny, sázel góly v Premier League za Brentford a nakoukl do anglické reprezentace. Přitom o něm tři roky nazpět věděli jen totální fotbaloví fajnšmekři a fanoušci týmů, za které zrovna tou dobou ve třetí lize hrál. Dnes je považován za obávaného střelce. Jeho kariéra je ale notně poskvrněna aférou kolem sportovních sázek, do kterých byl zapleten. Rozsudek už je znám. Do poloviny ledna 2024 bez fotbalu a k tomu pokuta. Tohle je Ivan Toney.

Levá, pravá, hlava, čelem k bráně nebo zády? Je mu to fuk. Útočník Brentfordu Ivan Toney na hřišti působí, jako by góly byly podstatou jeho existence. Je to on, kdo drží skromný celek ze západního předměstí Londýna na dohled evropským pohárům. Vždycky jeho kariéra ale nebyla oděna do kabátu z respektu. Ještě donedávna musel dokazovat, že na nejvyšší anglickou soutěž vůbec stačí.

Narodil se 16. března 1996 v Northamptonu ve střední Anglii, kde taky začal kopat do meruny. Tamní klub se plácal v League Two, tedy ve čtvrté lize a mladý Ivan se stal v 16 letech nejmladším hráčem, který kdy nastoupil za tamní A-tým.

Nicméně fotbalová pyramida na Britských ostrovech a síť skautů funguje na vysoké úrovni. Brzy se o Toneyho začal zajímat Newcastle, kam po třech letech v prvním týmu Northamptonu skutečně přestoupil. Jeho bilance ve čtvrté nejvyšší soutěži? 53 zápasů a 11 gólů. Sice se nejednalo o čísla, ze kterých mrazí, ale pro náctiletého útočníka byl suterén anglického profesionálního fotbalu dobrou školou.

V devatenácti tak Toney nahlédl pod pokličku úplně jiné kopané a dnes by se dalo říct, že to bylo příliš brzy. Newcastle je takový svět ve světě, protože je považován za nejlepší klub severní Anglie. Široko daleko žádná přímá konkurence a Toney si na severu bez rodiny těžko zvykal.

Jaký to rozdíl oproti Londýnu a jeho okolí, kde se momentálně shlukuje sedmička celků Premier League. Jenže Straky ještě neměly být týmem, kde se útočníkův potenciál naplno rozvine.

Jeho příchod vlastně nikdo neřešil. Toney přestupoval za pakatel – 500 tisíc liber. Zůstal tak logicky ve stínu posil jako byli Georginio Wijnaldum, Aleksandar Mitrovič, Florian Thauvin či Chancem Mbemba, kteří severoanglický klub stáli 50 milionů. Newcastle zkrátka rozhazoval, ale valný efekt to nemělo. Tým sestoupil a mladík z Northamptonu se pod to podepsal jen dvěma ligovými starty na pár minut.

Toney tak začal pendlovat po hostování. Barnsley, Shrewsburry, Scunthorpe, Wigan a znovu Scunthorpe, aby se z věčného stěhování až příliš nemotala hlava. Benji, jak se mu také říká dle jeho druhého křestního jména, nikde nevydržel příliš dlouho. Newcastle jej přehazoval mezi jednotlivými zástupci League One až prapodivně často. Sice si proti rodné hroudě polepšil a hrál o patro výš, jenže roky plynuly, Toneymu bylo 22 let a toužil po posunu dál.

Vysvobození mu nabídli v Peterbrough. „Při hostování jsem míval někdy pocit, že se mě klub jen zbavuje. Postupem času jsem chtěl ukázat, čeho jsem schopen. A bylo mi jedno, jestli to bude v Premier League nebo League One. Když jsem odcházel do Peterborough, otevřelo mi to oči,“ vzpomíná s odstupem jeden z nejkomplexnějších útočníků v Anglii.

Jeho nový chlebodárce byl pevně zakotven v League One a zdálo se, že tato soutěž už bude v tu dobu neznámému útočníkovi souzena. Toney ale ukázal, co s výkonem dokáže udělat důvěra. V týmu jeho talentu uvěřili a hned v první sezoně nasázel 16 branek. „Vidím se do budoucna jako hráč Premier League, ale teď jsem v League One a musím na sobě tvrdě makat,“ prohlásil, když se dál drápal na vrchol.

V Peterborough ještě zůstal a o rok později se zastavil na čísle 24 v kolonce vstřelených gólů. Movitější nápadníci zbystřili a na Toneyho přišla nabídka z Brentfordu hrajícího The Championship, který v něm viděl náhradu za Ollieho Watkinse, který prchnul do Aston Villy za více než 30 milionů liber.

Toney byl o poznání levnější špás. Brentford za něj zaplatil i s bonusy něco kolem 10 milionů, zůstalo tedy u třetinového nákladu oproti zisku z Watkinsova prodeje. Navíc se Toney stonásobně vyplácí. Dnes na něm visí pomyslná cenovka 50 milionech liber a je suverénně nejhodnotnějším hráčem The Bees.

Hned v první sezoně v sobě probudil bestii ve vápně soupeře. 48 odehraných zápasů, 33 gólů a navrch 10 asistencí. Toney se stal králem a dotáhl Brentford do Premier League. Konečně! „Je to prostě střelec, instinktivně si dokáže najít to nejlepší místo ve vápně a pořád na sobě pracuje. Proto jsme Ivana angažovali,“ velebil kanonýra dánský kouč Thomas Frank.

Po šesti letech tak byl Toney znovu u vstupních vrat mezi anglickou fotbalovou smetánku. Jenže nyní už měl diametrálně jiné postavení. Navíc turbulentní přechod do nejvyšší soutěže přežil na lavičce The Bees i Frank, který si vzal Toneyho pod svá křídla. S týmem bezejmenných, kde v první linii stáli právě trenér a hlavní střelec mužstva, Brentford zakončil úvodní sezonu mezi elitou na 13. místě.

Hokejovou terminologií 12+5, taková byla bilance Toneyho v jeho prvním ročníku v Premier League. Obstál. Jistě pomohlo, jak mu důvěřuje trenérský štáb a také nastavení v kabině. Všichni vědí, proč je Toney v týmu a ví to hlavně on sám. Tolik gólů z hranice malého vápna po dorážkách či předskočení obránce, to je jednoduše unikum. Toney zároveň dokáže proměnit nájezd či přímý kop zpoza vápna. Jasný rukopis mají také jeho penalty, kdy neomylně posílá míč za záda brankáře z druhého kroku bez rozběhu.

Svou komplexností jej řada lidí začala srovnávat s Harrym Kanem. Vždyť se také v současnosti jedná o dva nejlepší anglické střelce Premier League. Nor Erling Haaland si hraje svou soutěž, ale pak už je Kane a za ním Toney. Jenže tím to nekončí…

Týden co týden se poměřovat s nejlepšími týmy na ostrovech? To byl Toneyho sen, možná by řekl, že i kariérní plán, kterého dosáhl. Na podzim 2022 se ale objevil v nominaci reprezentace Albionu na zápasy Ligy národů proti Itálii a Německu. Do hry se sice nedostal, ale v zápase s Německem se podíval alespoň na střídačku.

„O nominaci jsem se dozvěděl od trenéra Franka. Jel jsem zrovna na trénink a v tom mi volal. Říkal jsem si, že mi určitě vynadá, protože mám už zase zpoždění. Přitom šlo o reprezentaci. Byl hrdý, že mi to může sdělit a já nevěřil. Pak jsem v hromadném hovoru volal své rodině, protože kdybych jim volal po jednom, mohl by se někdo z nich urazit. Táta byl u vytržení jako dítě. Bylo to krásné,“ vyprávěl Toney.

Vše by bylo zalito pozitivním světlem, kdyby nepřišla aféra, do které je Toney zapletený jako zkušený karbaník. Jednalo se o sportovní sázky mezi lety 2017 a 2021. Anglický kanonýr se už přiznal celkově k 232 případům, kdy porušil pravidla o sportovním sázení, které mají fotbalisté v Anglii přísně zakázáno. V minulosti za podobné klukoviny pykali třeba Kieran Trippier, Daniel Sturridge či Joey Barton.

Právě tam můžeme hledat důvod, proč trenér reprezentace Gareth Southgate nevzal Toneyho na MS do Kataru. A sám hráč nesl opomenutí v nominaci nelibě. Shodou okolností několik dní po závěrečné nominaci sestřelil dvěma góly Manchester City a místo oslavy si zacpával uši jako gesto vůči Southgatovi. Morální stránka věci je jedna věc, ale i v Anglii se řada lidí podivovala, proč forvard Brentfordu chybí, když je momentálně lepším Angličanem ve střílení branek jen Harry Kane. Reprezentační premiéry se tak dočkal až koncem března, kdy v kvalifikačním boji o ME proti Ukrajině na posledních deset minut vystřídal stylově právě Kanea.

Záležitost kolem „sázkaře“ Toneyho už má své vyústění. Nutno dodat, že není pozitivní pro útočníka ani Brentford. Verdikt zněl jasně – osm měsíců bez fotbalu, po polovině trestu bude moci začít trénovat s týmem. K tomu finanční sankce ve výši 50 tisíc liber (asi 1,36 milionu korun). Nezbývá než věřit, že se Toney poučí a že se vrátí v podobné fazóně, jakou měl před „nástupem trestu“. Minimálně on sám, Brentford a fotbalová Anglie v to věří.