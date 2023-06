Nejmenší, zato romantický. Turnikety mezi řadovými domky za elitou

Druhý květen roku 1992. Luton prohrává na hřišti již jistě sestupujícího Notts County a následuje ho o patro níž, do druhé anglické nejvyšší soutěže. V případě vítězství by se udržel, spadlo by Coventry. Od té doby byl návrat mezi elitu pouze utopickou myšlenkou. Až doteď.

Ještě před devíti lety přitom nehrál ani profesionální soutěž. Pak ale začala strmá pouť vzhůru, která vyvrcholila sobotním kláním ve Wembley. Po dekádách strádání se tak po 31 letech klub vrací do nejlepší ligy světa... Na úkor Coventry.

Smetánka anglického fotbalu se může těšit na ikonický stánek Kenilworth Road. S kapacitou něco málo přes 10 tisíc vystřídá v pomyslném žebříčku nejmenších stadionů Premier League Vitality Stadium z Bournemouthu. Prostředím a infrastrukturou je však stánek Lutonu naprosto jedinečný.

Jdete po Oak Road, ulici nedaleko centra města lemují viktoriánské řadové domy z červených cihel. Mezi některými z nich však visí nápisy upozorňující na vchod do Kenilworth Road. Projdete mezi domky, přes turniket, schodištěm, ze kterého je vidět místním až do obýváku. Jakmile vejdete na tribunu, zjistíte, že za zdmi stadionu z roku 1905 pobíhají hráči té nejužší světové špičky.

„Pro místní znamená stadion opravdu hodně, je to místo, kde se zastavil čas,“ řekl pro BBC jeden z místních, který u stadionu bydlí. Tamní obyvatelé se na anglickou elitu těší. Nic však není zalité sluncem, historický stánek bude potřeba renovovat.

Rychle přizpůsobit starý, postavit nový

Se zvládnutým rozstřelem ve Wembley proti Coventry se pojí i gigantická finanční odměna, ve fotbale téměř nevídaná. Klubový pokladník sečte za minulou sezonu příjmy okolo 200 milionů liber (5,5 miliard korun), což je desetkrát tolik, na co byl zvyklý. Peníze se však musí investovat, a to nejen do hráčského kádru.

Jen 12 milionů liber spolkne příprava stadionu na příští ročník. Za pouhých 12 týdnů musí klub inovovat nejmenší tribunu, Bobbers Stand, na které by mělo vyrůst mediální centrum, zázemí pro televizní stanice či studio pro analýzu dat. Nemalá bude rovněž finanční injekce do osvětlení a trávníku, jehož úroveň musí být velmi vysoká.

Každá pohádka však jednou končí. Klub si navzdory unikátní atmosféře Kenilworth Road uvědomuje, že se bude muset přesunout jinam. Od roku 2019 má vyřízené stavební povolení na vybudování nového stánku – Power Court. Ten by měl být s kapacitou okolo 23 tisíc diváků dokončen v roce 2026, a to nehledě na to, jestli se Luton zvládne v příští sezoně Premier League udržet. Projekt by měl stát okolo 100 milionů liber.

Příběh reinkarnace klasického klubu je však inspirující. Kdo na něj naváže, Wrexham?