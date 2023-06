Průvan v Liverpoolu: na odchodu až 10 hráčů. Pryč ikony, omyl i talent

Video se připravuje ... Opona za sezonou 2022/23 zaklapla. Představení Liverpoolu? Nic moc. Spíš bída. Klub z města Beatles se přeladil na hymnu Evropské ligy, kabinet trofejí zaevidoval „jen“ triumf v Superpoháru. Na to fanoušci nejsou z posledních let zvyklí. Proto Jürgen Klopp spustil operaci: Revoluce. Kádr anglického klubu projde přes léto obměnou. Z Brightonu již dorazil Alexis Mac Allister. Opačným směrem by mohlo putovat až deset hráčů. Kdo je na odchodu?

Roberto Firmino Smutné sbohem. Seňor Bobby se loučí. Sympaťák a velký oblíbenec fanoušků. Jeden z nejpracovitějších hráčů, pro tým udělá vše do posledního dechu. Nejde mu o jeho slávu, ale o klubovou. Po jeho boku vynikali Mané, Salah. Společně ovládli Premier League i Ligu mistrů. Vlastně všechno. Brazilcovi vyprší smlouva a v 31 letech hledá novou výzvu. Kdo se ho ujme?

Naby Keïta V roce 2018 přicházel z RB Lipska za 60 milionů eur (1,4 miliardy korun). Solidní suma. Po pěti letech odchází zadarmo. Vrací se do Německa, kde oblékne dres Werderu Brémy. S Liverpoolem toho vyhrál dost, přesto fanoušci cítí zvláštní pachuť. Asi si představovali trochu víc. Ne, že by Keïta zklamal, ale… Nešlo vymačkat z jeho talentu něco víc?

Alex Oxlade-Chamberlain Už dávno to není ten nadaný mladík, jenž uchvátil v Southamptonu a později v Arsenalu. V 29 letech se v létě ocitne na trhu volných hráčů. Novou smlouvu na Anfieldu nedostal. Je čas jít dál. Ale kam? Zájemci se určitě najdou, jen asi nelze očekávat pobídku z některého top klubu. Chamberlain poslední sezonu dost marodil, když bude plně fit, pořád je zajímavým hráčem.

James Milner Je mu 37 let, ale ve fyzických testech natře i mnohem mladší spoluhráče. Spolehlivý, neústupný. Sedmička byla v Liverpoolu na dobrých zádech. I on dává sbohem po vypršení smlouvy. Zároveň už nalezl nový domov, upsal se Brightonu. Klubu z jižního pobřeží, který se propašoval do Evropské ligy. Zkušenosti se budou hodit. Těch má Milner dost. Jak je zužitkuje pod velením Roberta De Zerbiho?

Arthur Melo Jeho angažmá v Liverpoolu? Přesná definice výrazu omyl. I když je to možná trochu kruté, je to tak. Přicházel zvýšit konkurenci ve středu hřiště, místo toho zaplnil marodku. Víc času v Anglii strávil v péči doktorů než na hřišti. Ano, měl smůlu, zranění si nenaplánujete. Hostování z Juventusu přesto nelze hodnotit jinak než jako zklamání. Vždyť v Premier League nenastoupil ani na minutu, vteřinu…

Fábio Carvalho Přitančil z Fulhamu s pověstí ohromného talentu. Ten bezesporu má. Jenže jak ho prodat, když moc příležitostí nedostáváte? To bylo Portugalcovo sezonní dilema. V lize nastoupil jen do třinácti utkání. Herní vytížení sbíral po minutách. Proto není překvapením, že zájemci o jeho služby cítí šanci. RB Lipsko už dokonce poslalo nabídku. Liverpool ovšem o prodeji nechce slyšet. Co hostování?

Caoimhín Kelleher Když dostane šanci, nezklame. Spolehlivá dvojka, která touží po větší roli. Má na to? Několikrát dokázal, že ano. Ovšem prostor mezi třemi tyčemi v Liverpoolu stráží Alisson, tudy cesta nevede. Kde je klika od dveří směrem ven? Ir ve 24 letech touží po zodpovědnosti, post jedničky by mu slušel. Zájemce by se určitě našel, ale pustí ho Jürgen Klopp?

Nat Phillips Upřímně? V kádru Liverpoolu působí spíš jako doplněk. V zápasovém úboru se většinou jen rozcvičí, ani ho příliš nezpotí. V posledním ročníku zasáhl jen do pěti soutěžních duelů. Důvěru očividně moc nemá. Kvality? Ty jsou rovněž na pochybách. Rozchod s Liverpoolem by dával smysl. Co je fotbalista, který nehraje? Samozřejmě plat stále pobírá, ale tenhle svazek nepřináší žádné plody.

Joel Matip V ročníku 2021/22 odkopal 31 ligových duelů, v tom posledním se jeho herní praxe smrskla na 14 zápasů. S tím pochopitelně není spokojen. Smlouvu má ještě na další rok, proto se nabízí otázka: není ideální čas na prodej? Jak z jeho strany, tak z pohledu Liverpoolu by to dávalo smysl. Není totiž pravděpodobné, že by se anglickému celku podepsal na nový kontrakt.