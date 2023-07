Rice oficiálně hráčem Arsenalu. Jeho přestup z West Hamu lámal rekordy

Týdny a měsíce se o přesunu Rice na sever Londýna hovořilo a fanoušci Gunners byli netrpěliví, kdy že to horké zboží z West Hamu doručí. Jako předkrm se na půdě Arsenalu už v pátek hlásil obránce Jurrien Timber. Na konto Ajaxu za něj přistálo 40 milionů eur (zhruba 952 milionů korun).

Neuplynulo ani 24 hodin a Arteta už mohl třást pravicí své vytoužené posile – Declanu Riceovi. „Je výjimečný. Předvádí vysoký standard řadu let v Premier League i v anglické reprezentaci. Jako kapitán dokonce dovedl West Ham k evropské trofeji, takže mu není cizí ani zodpovědnost a jsem nesmírně rád, že se k nám přidal,“ prozradil španělský kouč bezprostředně po podpisu smlouvy.

Díky gigantické částce 100 milionů liber už teď Rice vyrovnal přestupový rekord Jacka Grealishe, který se za stejnou sumu stěhoval v roce 2021 z Aston Villy do Manchesteru City. Jenže u Rice se dá očekávat, že bonusy v klauzuli budou naplněny. Pokud se tak stane, celkem by měl Arsenal zaplatit dalších 5 milionů liber, čímž by se Rice osamostatnil na prvním místě jako nejdražší hráč v historii přestupů mezi dvěma ostrovními celky. Dohromady je tedy řeč v přepočtu o téměř 3 miliardách korun.

„Bedlivě jsem Arsenal v posledních letech sledoval a Mikel Arteta jim vštípil svůj styl hry, díky kterému se zlepšují. Minulý ročník měli skvělý a pokořili všechny kromě Citizens. Cítím se výborně,“ prozradil Rice pro klubový web.

Bývalý spoluhráč Tomáše Součka a Vladimíra Coufala by měl v Arsenalu nahradit Švýcara Granita Xhaku, který odešel do Leverkusenu, nejen pozicí ve středu pole, ale pravděpodobně i vůdčími schopnostmi. „Chtěl bych poděkovat všem fanouškům Arsenalu za dosavadní podporu. Bylo to ohromující, protože se událo tolik věcí a všude bylo tolik spekulací. Chtěl jsem mít přestup vyřešen co nejdříve. Dnes mám za sebou první den a cítím se tady opravdu jako doma,“ doplnil Rice úvodní slova v červenobílém dresu.

Kromě Rice v letním přestupovém období přivedl Arsenal do svých řad i Kaie Havertze z Chelsea a zmíněného Timbera.