Seriál Rice: Arsenal chystá gigantickou sumu, aukce se City skončila. Jen hra?

Triumf v Lize mistrů byl jen jakousi rozbuškou a Manchester City dál postupuje v honbě za vytvořením svého dream teamu, tedy vysněné party Pepa Guardioly. Ten se už před časem nechal slyšet, že prioritou je zisk stopera Joška Gvardiola z Lipska, který bude stát balík. Teď zřejmě utichnou hvězdné války s Arsenalem o Declana Rice z West Hamu. Až do středy to vypadalo jako na aukci. Kdo dá víc? Desítky milionů mezi Arsenalem a City jen létaly. Kladiváři stáli opodál vzadu a mohli si mnout ruce. Anebo bylo od začátku všechno jinak?

Poslední nabídka na kapitána West Hamu Declana Rice přiletěla na London Stadium ze severní části města. Arsenal ukázal, že návrat mezi fotbalovou elitu myslí po uspokojivé sezoně se vší vážností. Možná si bafuňáři Hammers museli pořádně promnout oči, aby uvěřili. Arsenal totiž nabídl za Rice dle posledních zpráv 100 milionů liber a dalších pět by West Ham mohl vyinkasovat za případné dodatky ve smlouvě.

Pokud by se přestup uskutečnil, stal by se Rice nejdražším přestupem mezi dvěma britskými kluby v historii a trumfnul by tak Jacka Grealishe, který se z Aston Villy do Manchesteru City stěhoval v roce 2021 za rovných 100 milionů, ovšem ve smlouvě už nebyly další bonusy. Arteta se však na téma Rice odmítá vyjadřovat. „Nebudu mluvit o hráčích, kteří nejsou součástí našeho klubu. Můžeme si popovídat o Kai Havertzovi,“ pronesl Arteta s odkazem na už jistý přesun Němce z Chelsea do kanonýrské kabiny.

Pod rouškou této poslední nabídky se jeví jako vtip snaha Manchesteru United, který údajně chystal pro West Ham 40 milionů liber a k nim Harryho Maguirea a Anthonyho Elangu.

Jenže ve hře o defenzivního středopolaře byl až do středy i druhý tým z Manchesteru. Právě Citizens přinutili Kanonýry k akci, kdy ještě přiložili pod už tak rozpálenou přestupovou plotýnku. Blankytně modří neradi prohrávají boj o své prioritně zamýšlené posily. K tučné finanční částce kolem 90 milionů liber nabízeli jako bonus i lidský kapitál v podobě Kalvina Phillipse, který si to před časem s Guardiolou poněkud rozházel kvůli rezervám v životosprávě. Guardiola navíc potřebuje náhradu za odcházejícího kapitána Ilkaye Gündogana. Místo v záloze by tak jistě mohl zalepit už jistý přírůstek z Chelsea Mateo Kovačič. Proto se dosud nabízela otázka, zda by megalomanský přestup Rice na Etihad Stadium za stávajících podmínek dával ekonomický smysl i téměř bezedné klubové pokladnici.

Naopak je věcí veřejnou, že pro Arsenal je Rice jednoznačnou prioritou přestupového léta, ovšem se zajímavou myšlenkou přišla už před několika dny bývalá hráčka Chelsea či Juventusu, hlasatelka a manažerka Eni Aluková. „Myslím si, že Citizens ve skutečnosti Rice nechtějí, že to je jen přátelská výpomoc mezi Guardiolou a Artetou.“ Podle Alukové totiž nabídka City byla sice vysoká, ale ne taková, kterou by West Ham nemohl odmítnout. Jednalo se tedy platonický tlak na vedení Arsenalu, aby se rozhoupalo a Rice Artetovi pořídilo.

Odvážné tvrzení, které ale nyní dává ještě větší smysl, když City od zisku Rice upustili. Dobře se na ostrovech ví, že oba španělské trenéry pojí blízký vztah. Vždyť Arteta se jako asistent od Guardioly učil trenérské praxi právě v City.

Tento názor by navíc posílil fakt, že jak je pro Artetu přestupem číslo jedna Rice, prioritou pro Guardiolu je stoper Lipska Joško Gvardiol, který by měl být přímou náhradou pro změnu za Aymerica Laporteho, jenž by rád spojil svou budoucnost s Barcelonou podobně jako Gündogan. Strategie posledního vítěze Ligy mistrů je navíc taková, že jen opravdu výjimečně chtějí přeplácet tržní hodnotu hráčů. Své zásady budou muset porušit právě u Gvardiola, takže Rice by byl možná jen „zbytečným“ hýřením.

O Gvardiolově přesunu do Anglie se hovořilo už po MS v Kataru, ale Chorvat ještě na německé adrese setrval. Nyní už to vypadá, že Lipsko námluvám neodolá a teprve jednadvacetiletý záhřebský rodák se stane nejdražším obráncem fotbalové historie. Rekord mezi beky dosud drží Harry Maguire, když přestupoval z Leicesteru do Manchesteru United dohromady i s bonusy za nějakých 80 milionů liber, tato meta ale v případě Gvardiola skoro zákonitě padne. Na osobních podmínkách smlouvy už je údajně Gvardiol se Citizens předběžně domluven, teď záleží na partii mezi kluby. Gvardiolův zájem jistě navyšuje i fakt, že se do City stěhuje jeho reprezentační parťák Mateo Kovačič.