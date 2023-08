Čardáš na Anfieldu: Szoboszlai. Sudba nejnadanějšího Maďara od Puskáse

„Ten kluk je třída a jednoho dne vystoupá k pěti nejlepším záložníkům světa.“ Dominik Szoboszlai, očima Maďarů nejnadanější hráč od Ference Puskáse, poslouchá tuhle sudbu roky. Ve 22 letech je reprezentačním kapitánem a pod tlakem si libuje jako jestřáb v letu. Dobře! Blízký kamarád Erlinga Haalanda je třetí nejdražší posilou liverpoolské historie (70 milionů eur) a Reds má dodat tvůrčí náboj. Když mu bylo patnáct, nechal si udělat své první tetování inspirované citátem Stevena Gerrarda. „Talent je požehnání od boha, ale bez vůle a pokory je bezcenný.“ To je osud – na Anfieldu bude nosit velikánovu osmičku.

Liverpool buduje novou zálohu. Nejdřív se rozhodl pro Alexise Mac Allistera z Brightonu, 24letého Argentince, který se osvědčil v Premier League a zazářil na MS v Kataru (výhodná koupě za 42 milionů eur). Dalším krokem byl Dominik Szoboszlai, kompletní hráč, který může operovat na rozsáhlém perimetru a od mládí prokazuje vůdčí schopnosti. V bundeslize zaujal asistencemi a míčovou magií, ale také defenzivní prací, vedením presinku či napadáním.

Ať nastupuje zleva či zprava, maďarský kapitán má zálibu v přihrávkách a ostrých střelách z dálky, jež jsou jeho poznávacím znamením (víc pokusů zpoza vápna měl v minulé sezoně pouze Leroy Sané z Bayernu). Szoboszlai proslul technikou „úderů do mrtvého bodu“, malým nebo žádným nápřahem, a udivuje razancí, silou a přesností.

Jak řekl, ve svých teenagerských letech trénoval 200 trestných kopů denně a hledal způsob, který mu vyhovoval. Tělo drží vzpřímeně a vyvine prudkou energii – míč uvede do pohybu s naprostou lehkostí, ať už střílí, centruje nebo zahrává roh. Technický um, který je třeba studovat zpomaleně, abyste ho skutečně ocenili.

Nejzajímavější momenty zápasu si můžete zhusta vychutnat díky němu, ale klíčovou výhodou je Dominikova poziční všestrannost. Za Lipsko se bil jako pravý záložník v rozestavení 4-2-2-2 či 4-2-3-1, ale není vysunutým křídelníkem, spíš kreativním mozkem s širokým rozsahem působnosti.

Není divu, že Jürgen Klopp je takovým fanouškem. Je to přesně typ hráče, na něhož se Liverpool zaměřuje: mladý (22 let), s ideálními roky přes sebou, s bohatými ligovými i reprezentačními zkušenostmi a správnými vlastnostmi, jako je vůdcovství a vyzrálost.

Jedním z hlavních důvodů, proč měli Reds zájem, je Maďarova schopnost vtělit se do různých rolí v systémech všeho druhu. Skauti z Anfieldu ho sledují několik let a věří, že pod Kloppem, jenž ví, že střelba z dálky by se mohla stát užitečnou zbraní proti hlubším blokům, ještě přidá a pozvedne své kvality.

Přestup se však nerodil snadno a hráčův agent Mátyás Esterházy optimismem nehýřil. Přesvědčit rodáka ze Székesfehérváru, města, jež bylo ve středověku sídlem králů (byli tam korunováni a pohřbeni první uherští panovníci), nebyl problém. Szoboszlai vítal možnost pokračovat v rozvoji na Anfieldu. Domluvit se na osobních podmínkách pětileté smlouvy (120 tisíc liber týdně) bylo jednoduché.

Problematicky se jevila struktura dohody s RB Lipsko. Výstupní klauzuli (70 milionů eur) museli uplatnit do konce června a částku uhradit předem. Náklady na přestupy lze obvykle rozložit do splátek na několik let, ale tento transfer vyžadoval vysoké a okamžité peněžní prostředky, což s sebou nese i důsledky z hlediska splnění požadavků finanční fair play (FFP). Tato okolnost odradila jiné zájemce (včetně Newcastlu).

Čekat do července a pokusit se s Lipskem vyjednat nižší poplatek, případně splátkový kalendář po vypršení klauzule nepřipadalo pro Reds v úvahu. Věděli, že bundesligový celek není pod tlakem, aby ho prodal, a cena by se jenom zvýšila.

Zatímco Liverpool posuzoval, zda to ekonomicky zvládne, palčivou otázkou bylo: jak moc Klopp Szoboszlaie chce? Odpověď byla důrazná. Trenér v něm viděl univerzálního útočného záložníka, který ideálně doplní tři týdny starý příchod Mac Allistera. Připraveného pro první tým, přitom mladého, hladového a s potenciálem dosáhnout mnohem větších výšin.

Dominik na Kloppa zapůsobil už před lety – dynamickými výkony za Red Bull Salcburk proti Liverpoolu ve skupinové fázi Ligy mistrů (2019/20). Německý kouč jeho pokrok se zájmem sledoval i poté, co v lednu 2021 přestoupil do Lipska. To mělo v jeho rozlet takovou důvěru, že s ním v létě – pouhých šest měsíců po jeho příchodu a ještě předtím, než za ně kvůli dlouhodobému zranění odehrál jediný zápas – prodloužilo smlouvu, čímž zvýšilo jeho výstupní klauzuli o 30 milionů eur. V 91 vystoupeních vstřelil 20 gólů a poskytl 22 asistencí.

Reds se před koncem minulé sezony zaměřili na Masona Mounta, ale měli pocit, že cena balíku za hráče, jemuž zbýval jediný rok do konce kontraktu, je příliš vysoká. Manchester United, soupeř o Mountův podpis, měl výhodu v tom, že mohl nabídnout Champions League, a šel do toho naplno. Po zdlouhavých jednáních s Chelsea se Ten Hagova rota dohodla, že za anglického reprezentanta, který bude na Old Trafford vydělávat 250 tisíc liber týdně, zaplatí 65 milionů eur. Bez ohledu na Mountovy preference by se Liverpool těmto cifrám nevyrovnal.

Kromě toho, že má výrazně nižší platové nároky, je Szoboszlai mladší a podle všeho i takticky flexibilnější (může hrát na pozici č. 8, č. 10 a na šířku v přední trojici). Reds v něm vidí rovněž slušnou možnost, jak zastoupit Mohameda Salaha během lednového Afrického poháru národů, který by mohl Egypťana odvést na víc než měsíc mimo klub.

Zprávy, které se Kloppovi vrátily od přátel a bývalých kolegů, kteří se Szoboszlaiem pracovali v Německu, byly nadšené. Zmiňovali se o jeho pracovní morálce a vůdčích kvalitách muže, který byl v pouhých 22 letech na základě hlasování spoluhráčů jmenován kapitánem reprezentace.

V minulé sezoně se Maďarovi dařilo pod vedením trenéra Marca Roseho, který hrál pod Kloppem v Mohuči. Rose byl zároveň mentorem nadaného záložníka, když jako teenager prorazil v Salcburku. Analytici si všimli, že Szoboszlai má vybroušený smysl pro zahájení presinku (jeho náběh funguje jako spouštěč). Středopolař Xaver Schlager řekl, že ještě nikdy neviděl hráče č. 10 pracovat tak tvrdě „proti míči“.

Dominik se přátelí s Erlingem Haalandem od dob jejich společného působení v Salcburku a útočník Man City, autor 52 gólů v sezoně 2022/23, s ním byl v kontaktu během debat o přesunu do Premier League. K přestupu mu pogratuloval jako první a pomáhal mu s výběrem bydlení v Anglii.

Maďarovou doménou je cit pro standardní situace, parťáky ovšem roztleskal i důvtipem a tvůrčími činy v otevřené hře. Jeho 2,7 vytvořených šancí na 90 minut ho vyneslo na špici ligových statistik. Není to jen finální přihrávka či střela, čím Szoboszlai vyniká, ale jeho celkový přínos k útočným sekvencím (kombinace, přebírání balonu, fauly).

Míč do pokutového území neposílá bezduše, nahrávky chytře maskuje a není čitelný, přidá nebo ubere rychlost, aby oklamal soupeře, a nachází nečekaný prostor. Jeho dovednosti, ty technické zvlášť, jsou nezpochybnitelné, nejlepší hráče však odlišuje inteligence, díky níž v klíčových momentech vyberou perfektní možnost a učiní správné rozhodnutí. Jako Kevin De Bruyne.

A co fyzická stránka? Szoboszlai je urostlejší typ (187 cm), což protivníky svádí k dojmu, že jim v situacích jeden na jednoho neunikne. S maximální rychlostí 35,2 km/h byl však na 31. místě mezi všemi hráči bundesligy, což není vůbec špatné, vezmeme-li v úvahu vzorek 506 fotbalistů.

Nikdo z jeho spoluhráčů z Red Bull Areny nezaznamenal v minulé sezoně víc intenzivních náběhů než on (2070). Ve skutečnosti bylo jeho 863 sprintů sedmým nejvyšším počtem ze všech. Taková čísla by mu měla vlít důvěru, že zvládne přechod do vitální, ba naspeedované Premier League.

Stojí za zmínku, že do Anglie šli z Německa borci, kteří zdaleka nesplnili kritéria, jež na ně kladli v předchozích klubech – Timo Werner, Kai Havertz, Jadon Sancho a Naby Keita, ať zmíníme alespoň některé. Technický a fyzický profil Szoboszlaie však naznačuje, že tohle riziko otupí.

Pro pivaře je zásadní plná chuť, pro Kloppa taktický říz. Nedostatky v obraně, které jste mohly u Maďara vysledovat v počátcích kariéry, jsou pryč. V Lipsku prokázal výrazné zlepšení, a když nemá míč, nepohasne, ale rozepne křídla.

Liverpoolský styl je blízký systému Lipska, intenzivní, přechodová hra s náročným presinkem a bleskovými nájezdy. Klíčem k úspěchu byl Szoboszlai – zůstával vysoko, když RBL ztratili balon, a vyostřil úsilí, aby ho získal v oblastech, jež přináší výhodu.

Na Anfieldu bude kooperovat po boku Maca Allistera (před sebou budou mít Luise Díaze, Dioga Jotu, Mohameda Salaha a hroťáky Codyho Gakpa s Darwinem Núňezem). Měl by zastat úlohu tvořivého ducha a být pevným článkem pravého trojúhelníku (se Salahem a Trentem).

Jak Klopp ví, rotace a křížení jsou významnou součástí Maďarovy kreativity, ale invenci projevil i tím, že si z mnoha možností vybírá ideální scénáře, ať jde o tempo, postup, přihrávky a spoluhráče. Během posledních dvou sezon vytvořil 161 šancí (rekord RB Lipsko).

V průměru měl 5,5 střeleckých akcí za 90 minut (tedy výpadů přímo vedoucích ke střele), což bylo nejvíc z týmu a výrazně víc než kterýkoli z hráčů Reds v minulé sezoně, kde trojici nejlepších tvořili Harvey Elliott (4,19), Salah (3,83) a Alexander-Arnold (3,82).

70 milionů eur je dost, dražší byli jen Darwin Núňez (80) a Virgil van Dijk (85). Szoboszlaiův profil odpovídá liverpoolské filozofii, ale teorie, jak víme, má jednoho nemilého názorového oponenta: praxi.

Uvidíme, jak si maďarský kapitán, který vedl Magyarok, když loni smetli domácí Anglii s Harrym Kanem, Kylem Walkerem, Johnem Stonesem, Judem Bellinghamem a dalšími v Lize národů (4:0 v Molineux Stadium ve Wolverhamptonu).

Nejde jen o plamen Premier League a práskání Kloppova bičíku. Absence šéfa Jordana Hendersona, spolehlivé defenzivní opory, vyvolává otázky ohledně ochrany pravého kanálu před stoperem Ibrahimou Konatém. Henderson uměl zacelit mezery; Szoboszlai není jen tvůrce, bude muset nasadit veškerý atletický talent, který má, aby svedl totéž a dopřál Salahovi a Alexanderu-Arnoldovi volnost. Pak bude skládačka středu pole blíž k dokončení a Klopp zformuje své představy o nové éře Reds.