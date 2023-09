Boehlyho tornádo v Chelsea: úprky omylu i „mladého“, odchody zadarmo

Při pohledu do listiny příchodů a odchodů po nástupu majitele Todda Boehly máte pocit, že studujete transakce Chelsea z nového tisíciletí. Tohle není průvan, ale tornádo, které řádí na Stamford Bridge. Rozmetalo komplet celé mužstvo, jež se staví od základu nové. Podle jaké šablony? Nevíme, až zjistíme a dodáme informace. Podívejte se na TOP 10 jmen, která opustila Blues po konci éry ruského bohatýra Romana Abramoviče.

Když se na vás přilepí, nezbavíte se ho ani po týdnu v lázních. Jeho specifické bránění nedá soupeřům spát. Dokáže je vyvést z míry a účinně deaktivovat. Občas u toho sice působí poněkud komicky, možná neortodoxně, ale je to sakra účinné. V Chelsea se nedohodl na nové smlouvě, čehož využil Real Madrid, který tak zadarmo vyztužil obranný val prověřenou německou kvalitou.

Stejně jako Rüdiger odešel zadarmo poté, co se nedomluvil na dalším kontraktu. A podobně jako bývalý německý parťák se přestěhoval do Španělska. Ujala se ho Barcelona, kterou drtí finanční problémy a hráč Christensenova ražení zadarmo? Top obchod! Ani v Dánově případě Chelsea neuspěla a přišla o něj v době nekonečného chaosu, kdy se dveře na vrátnici ani nezavírají…

Timo Werner

RB Lipsko / 20 milionů eur (489 milionů korun)

Do Chelsea přestupoval za 53 milionů eur (1,3 miliardy korun), aby se po pouhých dvou letech vrátil za 20 milionů eur do Lipska. Za Blues nastoupil k 89 zápasům, ve kterých se prosadil 23krát a na dalších 21 tref nahrál, což v konečném hledisku nezní úplně nejhůř. Pravdou ovšem zůstává, že se na Stamford Bridge spíš trápil. Neklapalo to, stýskalo se mu po domově. Odchod vše vyřešil.