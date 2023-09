West Ham - City 1:3. Coufal asistoval, pak obrat hostí. Otáčeli i Reds

Fotbalisté Liverpoolu otočili zápas 5. kola anglické ligy na hřišti Wolverhamptonu a zvítězili 3:1. U všech tří branek hostů, kteří vyhráli čtvrtý zápas za sebou a dostali se do čela neúplné tabulky, asistoval Muhammad Salah. Stejný průběh zápasu i výsledek zapsal i Manchester City, který vyhrál na půdě West Hamu. Ten sice vedl i díky asistenci Vladimíra Coufala, pak už ale skóroval favorit, jenž zůstává stoprocentní.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Ward-Prowse Hosté: 46. Doku, 76. B. Silva, 86. Haaland Sestavy Domácí: Aréola – Coufal (87. Kehrer), Zouma (C), Akird, Palmieri – E. Álvarez (66. Benrahma) – Bowen, Souček (87. Ings), Ward-Prowse, Paquetá – Antonio (66. Kudus). Hosté: Ederson – Walker (C), Akanji, Dias, Gvardiol (90+5. Aké) – Rodri, Foden (67. Nunes) – B. Silva (90+5. Bobb), J. Álvarez, Doku (90. Gómez) – Haaland (90+5. Lewis). Náhradníci Domácí: Fabiański, Cresswell, Mavropanos, Ogbonna, Kehrer, Fornals, Kudus, Ings, Benrahma Hosté: Carson, Ortega, Aké, Lewis, Phillips, Gómez, Nunes, Bobb Karty Domácí: E. Álvarez, Souček, Paquetá Hosté: Gvardiol, Rodri Rozhodčí Madley- Lennard, Hopton Stadion London Stadium, Londýn

Domácí v prvním poločase proti nezvykle nevýraznému Liverpoolu dominovali a Hwang Hi-čchan je poslal do vedení už v sedmé minutě. Wolves pak nevyužili řadu dalších šancí. To je mrzelo ve druhém poločase, jelikož v 55. minutě nejprve srovnal Gakpo a pět minut před koncem dokonal obrat Robertson. Skotský reprezentant nastoupil do svého 200. zápasu v dresu Liverpoolu a trenér Klopp mu svěřil proti Wolverhamptonu kapitánskou pásku. Pojišťující třetí branku přidal v nastavení střídající Elliott.

Salah dosáhl třemi přihrávkami na metu 200 ligových gólů a asistencí v dresu Liverpoolu. Tuto hranici se mu podařilo pokořit v 223 utkáních, rychleji to před ním dokázal v jenom klubu pouze Thierry Henry v dresu Arsenalu (206 zápasů).