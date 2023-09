Solskjaerův nářek: Ega hráčů mě stála místo. Odmítnout Ronalda? Těžké…

Vezměte lopaty a dejte se do práce. Trend posledních dní, týdnů, měsíců v Manchesteru United? Vykopat veškerou špínu na slavný celek z Old Trafford. Do nepohody si přisadil i Ole Gunnar Solskjaer. Legenda klubu, rovněž bývalý manažer. „Ega hráčů mě stála moji pozici,“ posteskl si Nor v rozhovoru pro The Athletic a líčil, jak někteří za jeho vlády nechtěli nést kapitánskou pásku. Jiní zase odmítali trénovat, aby si vytrucovali odchod. A Cristiano Ronaldo? „Když přišel, byl stále jedním z nejlepších střelců, ale…“