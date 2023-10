SESTŘIHY: City ovládlo derby, zářil Haaland. West Ham doma prohrál

Premier League nabídla v rámci nedělního programu desátého kola vydatnou porci pěti zápasů. V prvním prohrál West Ham s Evertonem 0:1, Vladimír Coufal odehrál celý zápas, Tomáš Souček naskočil až v 73. minutě. Liverpool doma porazil Nottingham 3:0, pozornost v Anglii ale byla stočena na derby o Manchester, kterým na Old Trafford celý nedělní program vyvrcholil. To ovládli fotbalisté Manchesteru City. K pohodlnému vítězství 3:0 vydatně přispěl Erling Haaland, jenž dal dva góly a na jeden nahrál Philu Fodenovi.

Everton se dostal do vedení poté, co se v 51. minutě prosadil Calvert-Lewin, který vstřelil první gól v sezoně a jubilejní padesátý v Premier League. Největší příležitosti West Hamu měl Bowen, ale v obou případech minul branku.

West Ham čeká na ligové vítězství už tři kola a utrpěl třetí soutěžní porážku za sebou včetně neúspěchu v Evropské lize proti Olympiakosu. S vyrovnanou bilancí 4-2-4 mu patří deváté místo v tabulce. Everton už má jen o čtyři body méně, po třetí výhře v sezoně a zároveň z pěti posledních kol se vzdálil sestupovým příčkám.

SESTŘIH: West Ham - Everton 0:1. Hammers znovu za nula, rozhodl Calvert-Lewin Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 51. Calvert-Lewin Sestavy Domácí: Aréola – Coufal, Zouma (C), Akird, Cresswell (86. Ings) – Ward-Prowse (73. Souček), E. Álvarez – Bowen, Paquetá, Kudus – Antonio (57. Benrahma). Hosté: Pickford – Patterson, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Harrison, Garner, Am. Onana, McNeil – A. Doucouré – Calvert-Lewin (89. Chermiti). Náhradníci Domácí: Benrahma, Cornet, Fabiański, Fornals, Ings, Kehrer, Mavropanos, Ogbonna, Souček Hosté: Beto, Danjuma, Dobbin, Godfrey, Gueye, Hunt, Chermiti, Keane, Virginia Karty Domácí: Paquetá, Benrahma, E. Álvarez Hosté: Pickford Rozhodčí Attwell – Hatzidakis, Mainwaring – Whitestone Stadion London Stadium, Londýn

City do zápasu vstoupili aktivněji a v největší šanci je zastavila dvojice Onana - Maguire. Ve 25. minutě zasáhl videorozhodčí. Dánský útočník Höjlund si při bránění standardní situace pomohl přidržením Rodriho a Citizens měli k dispozici historicky první penaltu na stadionu Old Trafford v Premier League. Haaland ji proměnil. Do přestávky ještě oba brankáři podrželi své týmy po šancích Haalanda a McTominaye.

Čtyři minuty po přestávce zdvojnásobil vedení hostů znovu Haaland. Zůstal trestuhodně nehlídaný na zadní tyči Onanovy branky a hlavou se zblízka nemýlil. Vítězství svěřenců Pepa Guardioly pečetil v 80. minutě Foden.

Hráči City jsou třetí s dvoubodovou ztrátou na první Tottenham a horším skóre než má druhý Arsenal. „Rudí ďáblové“ jsou osmí.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 26. Haaland, 49. Haaland, 80. Foden Sestavy Domácí: An. Onana – Dalot, Maguire, Evans, Lindelöf (73. Reguilón) – Amrábat (46. Mount), McTominay – Fernandes (C), Eriksen (86. Antony), Rashford (86. Martial) – Højlund (73. Garnacho). Hosté: Ederson – Walker (C), Dias, Gvardiol – Stones, Rodri – Foden, J. Álvarez (87. Kovačić), B. Silva, Grealish (87. Doku) – Haaland. Náhradníci Domácí: Bayındır, Antony, Martial, Mainoo, Garnacho, Mount, Medžbrí, Reguilón, Varane Hosté: Aké, Bobb, Doku, Gómez, Kovačić, Lewis, Nunes, Ortega, Phillips Karty Domácí: An. Onana, Amrábat, Antony, Fernandes Rozhodčí Tierney – Davies, Ledger Stadion Old Trafford, Manchester

Liverpoolu chyběl útočník Luis Díaz, jemuž v Kolumbii unesli rodiče. Podle tamních médií je přepadli ozbrojení muži na motocyklech na čerpací stanici v domovském městě Barrancas. Díazovu matka už je osvobozena, pátrání po otci pokračuje.

„Nikdy jsem nic takového nezažil, je to nová zkušenost, bez které bych se obešel,“ řekl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. Jeho svěřenci proti outsiderovi z Nottinghamu nezaváhali a po brankách Joty, Núňeze a Salaha ztrácejí na vedoucí Tottenham tři body.

Aston Villa porazila Luton Town 3:1 a pošesté v řadě neprohrála, přičemž pětkrát zvítězila. Birminghamský klub je v tabulce pátý a na čelo ztrácí čtyři body. Luton počtvrté za sebou nezvítězil a je s pěti body osmnáctý.

Brighton doma remizoval s Fulhamem 1:1. Za domácí se trefil devatenáctiletý Evan Ferguson a stal se prvním teenagerem od roku 2005, který v jednom kalendářním roce dal v anglické nejvyšší soutěži deset branek. Před osmnácti lety se to podařilo Waynu Rooneymu.

Výsledky 10. kola Premier League:

Aston Villa - Luton 3:1

Branky: 49. a 63. Diaby, 17. McGinn - 83. vlastní Martínez

Brighton - Fulham 1:1

Branky: 27. Ferguson - 66. Palhinha

Liverpool - Nottingham 3:0

Branky: 31. Jota, 35. Núňez, 77. Salah