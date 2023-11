Protesty Evertonu: Kartičky o korupci byly všude, letadlo jste v TV neviděli

Everton dlouhodobě hospodaří se ztrátou. Pravidla ziskovosti a udržitelnosti (PSR) ale klubům Premier League povolují za tříleté období dosáhnout v červených číslech maximálně hodnoty 105 milionů liber, Toffees tuto hranici o 20 milionů překročili, což sami uznali. Následoval desetibodový odečet, který klub zaskočil a rázem ho poslal na předposlední místo v tabulce: „Přísnost a výše sankce, kterou komise uložila, není spravedlivým ani přiměřeným odrazem předložených důkazů,“ stojí v klubovém prohlášení.

Ani fanoušci tradičního celku Premier League se s verdiktem neztotožňují, zejména v kontextu vyšetřování hospodaření mistrovského Manchesteru City a nejasné finanční politiky Chelsea za éry ruského majitele Romana Abramoviče.

Už během sobotního utkání mezi Manchesterem City a Liverpoolem tak proletělo nad Etihad Stadium letadlo nesoucí jasný vzkaz. „PREMIER LEAGUE = KORUPCE“. Měli ho na svědomí fanoušci „karamelek“, televize Sky ale do vysílání záběr nezařadila, nesouvisel prý se zápasem dvou předních celků anglické ligy.

Nedělní duel s Manchesterem United tak pojali fanoušci z modré části Liverpoolu jako takovou demonstraci proti poměrům v lize. Stovky se jich sešlo ve městě už před samotným výkopem, všichni byli vybaveni růžovými kartónky odkazujícími na korupci v nejvyšší anglické soutěži či vlajkami a transparenty s podobnou tématikou.

Kartónky příznivci Evertonu sborově používali i přímo na stadionu. Během předzápasové hymny Premier League byl z hlediště slyšet ohlušující pískot. Nespokojenost podpořil i brzký a nádherný gól Alejandra Garnacha, jenž nádhernými nůžkami ze třetí minuty zavelel k první poklidné výhře United v ligovém ročníku. Mnozí fanoušci pak před závěrečným hvizdem na protest opustili tribuny Goodison Parku dříve.

Problémy Manchesteru City a Chelsea

Patálie s finančními pravidly soutěže má i Manchesteru City, který čelí obvinění z více než stovky přestupků. V současné době případ stále projednává nezávislá komise, úřadující mistr už v únoru prohlásil, že si není vědom žádného přečinu.

Jak a jestli vůbec ovlivní budoucnost Citizens případný trest, to je v mlze. Jasno má ale trenér Pep Guardiola: „Je větší šance, že v klubu zůstanu pokud se propadnem až do League One (třetí anglická liga) než po dalším triumfu v Lize mistrů,“ prohodil na otázku týkající se možných sankcí.

Svatá není ani Chelsea, ovšem ne ve světle posledních megalomanských nákupů. Řeší se období vlády Romana Abramoviče, který měl přes offshorové společnosti vyplácet desítky milionů liber hráčským agentům a osobám, které na základě plateb měli jednat ve prospěch klubu. „Toto obvinění nesouvisí se současným vedením klubu a nevztahuje se k žádné osobě, která v Chelsea momentálně pracuje,“ odmítl londýnský klub nařčení s tím, že jeho nové vedení ani nemá v ruce dokumenty, jež by se k situaci vztahovaly.

1. Arsenal 13 9 3 1 27:10 30 2. Manchester City 13 9 2 2 33:13 29 3. Liverpool 13 8 4 1 28:11 28 4. Aston Villa 13 9 1 3 31:18 28 5. Tottenham 13 8 2 3 25:17 26 6. Manchester United 13 8 0 5 16:16 24 7. Newcastle 13 7 2 4 31:14 23 8. Brighton 13 6 4 3 28:23 22 9. West Ham 13 6 2 5 23:23 20 10. Chelsea 13 4 4 5 22:20 16 11. Brentford 13 4 4 5 19:18 16 12. Wolverhampton 12 4 3 5 16:20 15 13. Crystal Palace 13 4 3 6 13:18 15 14. Nottingham 13 3 4 6 16:21 13 15. Fulham 12 3 3 6 10:20 12 16. Bournemouth 13 3 3 7 14:28 12 17. Luton 13 2 3 8 12:23 9 18. Sheffield United 13 1 2 10 11:34 5 19. Everton 13 4 2 7 14:20 4 20. Burnley 13 1 1 11 10:32 4

Poznámka: Everton přišel o 10 bodů jako trest za porušení finančních pravidel.