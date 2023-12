ONLINE: Coufal asistoval, Souček měl pásku. Liverpool otáčel v závěru

Trent Alexander-Arnold poslal nádherně zahraným přímým kopem Liverpool do vedení • Reuters

Trent Alexander-Arnold poslal nádherně zahraným přímým kopem Liverpool do vedení • Reuters

Chelsea šla po gólech Enza Fernándeze a Leviho Colwilla v souboji s Brightonem rychle do vedení • ČTK / AP / Alastair Grant

Chelsea šla po gólech Enza Fernándeze a Leviho Colwilla v souboji s Brightonem rychle do vedení • Reuters

Fotbal se na Britských ostrovech na rozdíl od Česka hraje dle plánu. A 14. kolo Premier League nabízí na svém nedělním menu várku hned pěti zápasů. West Ham v malém londýnském derby remizoval 1:1 s Crystalem Palace, asistencí na jedinou branku Hammers se do statistik duelu zapsal Vladimír Coufal, Tomáš Souček nastoupil do zápasu s kapitánskou páskou. Liverpool po obratu v samotném závěru přetlačil 4:3 Fulham, Chelsea si poradila s Brightonem poměrem 3:2. Nedělní program vrcholí soubojem na Etihad Stadium, do Manchesteru přijede Tottenham. Tomu se v lize na Citizens tradičně daří, nyní se však potýká s rozsáhlou marodkou. Sledujte ONLINE přenosy zápasu od 17:30 na iSport.cz.