City už nevyvolává hrůzu. Drhne to ve středu pole, Guardiola věří v progres

Od chvíle, kdy Pep Guardiola vtrhnul mezi trenérskou smetánku, střídá nejblyštivější fotbalové adresy. Maturitu složil v Barceloně a přes Bayern Mnichov se dostal do Manchesteru City, kde už by možná akademickou terminologií sahal po docentuře. Není proto divu, že když se tu a tam něco nepovede, je z toho pozdvižení. Guardiola po jednoznačném propadáku s Aston Villou (0:1) čelí veliké zkoušce.

Na tohle španělský elegán není zvyklý. Díky tomu, že měl pod rukama vždy světové mančafty, se žádná velká krize nikdy nekonala. Škarohlídi mu také dávají sežrat, že třeba právě se souborem, který má k dispozici v Manchesteru, by dokázal zázraky kdekdo. Možná. Nyní však Pepova kouzelná hůl vypověděla službu.

4 zápasy bez výhry a 9 obdržených gólů? Tolik Citizens třeba v sezoně 2021/22 inkasovali v prvních 15 kolech Premier League. Stejně negativní šňůru jako nyní měl Guardiola u City hned na úvod angažmá v sezoně 2016/17. Zároveň tohle není nejhorší vstup klubu do soutěže pod jeho vedením. Nedařilo se v sezoně 2020/21, což ale nakonec nevadilo, stejně z toho kápnul titul.

Citizens po prvních 15 kolech PL pod Guardiolou Sezona Bilance Skóre Body 2023/24 9 – 3 – 3 36:17 30 2022/23 11 – 3 – 2 43:15 35 2021/22 11 – 2 – 2 32:9 35 2020/21 8 – 5 – 2 24:13 29 2019/20 10 – 2 – 3 43:17 32 2018/19 13 – 2 – 0 45:7 41 2017/18 14 – 1 – 0 46:10 43 2016/17 9 – 3 – 3 32:19 30

Prohrát můžete, ale už hůře bude Guardiola šejkům vysvětlovat, jakým způsobem duel s Aston Villou vypadal. Prohra 0:1 po tečované střele Leona Baileyho na první pohled nevypadá zase tak hrůzně, ale poměr střel 22:2 pro tým z Birminghamu? Tam se mohl zbláznit alarm fanoušků Citizens nejvíc.

Aston Villa neukopala výhru se štěstím, Haalanda a spol. jasně přehrála. „Je mou povinností najít způsob, jak vrátit Manchester City na vítěznou vlnu. Nebojím se toho. Jsme spolu spoustu let a v minulosti jsme vždy našli opětovnou cestu k vítězství,“ nechal se slyšet Guardiola po zpackaném zápase, který dvakrát tučně podtrhl, že blankytně modří nejsou v pohodě.

Nyní už je to šňůrka čtyř zápasů bez výhry, ve kterých Ederson kráčel pro míč do své branky celkem v devíti případech. To je prostě hodně. Guardiola však zůstává alespoň před novináři v klidu. „Kdybyste se mě dnes zeptali, jestli vyhrajeme titul, řekl bych, že ano. Pokud tedy budeme hrát na úrovni jako proti Tottenhamu a Liverpoolu,“ upozornil Katalánec na fakt, že proti oběma těžkým soupeřům přišel jeho tým o tři body až v závěrech střetnutí.

Podobnou bilanci bez výhry pociťuje Guardiola potřetí v trenérské kariéře. Byla to hned jeho první sezona, když v Barceloně klopýtl v závěru ročníku. To byl ještě trenérským elévem. Jenže Katalánci nevyhráli v období mezi 35. až 38. kolem, kdy už jim prakticky titul nemohl nikdo vyfouknout.

Šňůry bez výhry v kariéře Guardioly Sezona Bilance Období Skóre Body Na konci sezony Klub 2008/09 0 – 2 – 2 35. – 38. kolo 3:4 2 1. Barcelona 2016/17 0 – 3 – 1 28. – 31. kolo 3:4 3 3. Man City 2023/24 0 – 3 – 1 12. – 15. kolo 8:9 3 ? Man City

Problém lze hledat ve středu pole, kde by možná precizní výherní mašina potřebovala trochu promazat. Zraněný je Kevin De Bruyne, jeden z nejlepších dispečerů hry posledních let prostě zákonitě chybí. Zároveň však možná na Etihad Stadium poněkud podcenili odchod Ilkaye Gündogana. Mateo Kovačič odpustí. A když proti Aston Ville absentoval vykartovaný Rodri, už toho bylo moc.

Pod své možnosti směrem dozadu hrají i Kyle Walker a John Stones. Zejména za prvně jmenovaného z této dvojice by už Guardiola měl pomalinku hledat náhradu do budoucna. Nebo se chýlí ke konci i Guardiolova mise, aby udělal reklamu na úspěch z celku v další zemi? Do sbírky mu chybí třeba francouzská či italská liga…