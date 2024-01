ONLINE: West Ham - Brighton. Potvrdí Souček a spol. výbornou formu?

Záložník WHU Mohammed Kudus stříli druhý gól do sítě Rudých ďáblů • Reuters

Lucas Paquetá a Jarrod Bowen oslavují třetí gól West Hamu do sítě Wolves • Reuters

Radost hráčů West Hamu po vstřelení branky do sítě svěřenců Ten Haga • Reuters

West Ham hostí v dohrávce 20. kola Premier League fotbalisty Brightonu. Do utkání vstupuje ve velmi dobrém rozpoložení, poslední tři zápasy anglické nejvyšší soutěže (proti Arsenalu, Manchesteru United a Wolves) totiž vyhrál, vstřelil v nich sedm branek a žádnou neinkasoval. Hosté zase v posledním duelu přetlačili Tottenham 4:2, a pokud by dnes v Londýně uspěli znovu, dotáhli by se bodově práve na Hammers. Sledujte ONLINE reportáž z utkání na iSport.cz, duel začíná ve 20:30.