Toneymu končí trest za sázky, mluví se o gigantech. Kouč: Přestup nebude

Psal se 6. květen loňského roku, když Ivan Toney naposled vyběhl na trávník v dresu Brentfordu proti Liverpoolu. Od té doby si odpykával osmiměsíční trest za provalení sportovních sázek mezi lety 2017 a 2021. Další zápas už ale nemusí sledovat jenom z tribuny Brentford Community Stadium. Už může nazout kopačky a The Bees pomoci na palubě. Ne, že by to tým Thomase Franka nepotřeboval.

Byly to právě Toneyho góly, které až do května 2023 držely skromný Brentford docela v pohodě mezi anglickou elitou. Vždyť jich jen v Premier League nasázel za minulou sezonu dvacet. Když se ale na reprezentanta Albionu provalila sázkařská aféra, fanoušci sršňů zpozorněli. Věděli totiž, že to bez jejich zabijáka nebude snadné.

Útočník se doznal ke 232 případům sportovního sázení, kdy sázel například na to, že sám vstřelí gól, ale také na výhru či prohru svého celku. Podstatné je dodat, že když sázel na prohru vlastních řad, on sám nehrál. Ve zmíněném období se tedy jednalo o sázky, když kopal za třetiligové Scunthorpe, Wigan, Peterborough a posléze i za Brentford ve vyšších soutěžích.

Tým se nyní nachází čtyři body od sestupu a směrem dopředu se nadře. Nic překvapivého, když uvážíme, že Toneyho záskok Bryan Mbeumo se zranil a další ofenzivní hráč Kevin Schade je taky na marodce. Tím, že Yoane Wissa odjel na Africký šampionát reprezentovat Demokratickou republiku Kongo, se trenérovi Frankovi v útoku varianty rapidně ztenčily a čeká na „návrat krále“ jako na gólové žně.

Toney však ještě ani nekopl do meruny a už se hlásí kluby, které by rády oprášily o kanonýra zájem. A když jsme u těch kanónů, první v řadě stojí Arsenal, kterému extra gólový útočník chybí do skládačky. Překvapí pak někoho, že po Toneym prahne i rozhazovačná Chelsea? Frank má však jasno, Toneyho chce udržet takřka za jakoukoliv cenu.

„Ivan je hráčem Brentfordu, a tak to taky zůstane. Chybí nám teď pár ofenzivních hráčů a nevidím jediný důvod, proč bychom ho měli prodávat. Chci s ním nadále pracovat,“ reagoval možná až trochu popuzeně dánský kouč na dotaz, zda by byl transfer jeho opory během ledna na programu.

Ono se na Ostrovech dobře ví, že Frank a Toney, to je spojení fotbalového otce a syna, které sázkařská aféra snad ještě prohloubila. Právě Frankova důvěra ve střelecké schopnosti neznámého kluka Toneyho dostala na vrchol. Byl to on, kdo jako první sdělil Toneymu, že je na podzim 2022 nominován do reprezentace.

„Jel jsem zrovna na trénink, když mi trenér volal. Říkal jsem si, že mi určitě vynadá, protože mám už zase zpoždění. Přitom šlo o reprezentaci. Byl hrdý, že mi to může sdělit. Byl mou oporou i v těžkých chvílích, kdy jsem zůstal bez fotbalu a ani jsem se na něj nějakou dobu nedíval. On i celý Brentford mě podporovali. Fanoušci zpívali mé jméno, i když jsem na hřišti nebyl. Mám toho tolik co splácet. Všichni vědí, že Brentford je rodinný klub, ale tohle bylo úžasné. Nemohu jim dostatečně poděkovat,“ pravil Toney pro anglická média, která se začala o jeho comeback zajímat v posledních hodinách.

Do následujícího ligového duelu už totiž bude moci zasáhnout a možná už nyní se zadáci Nottinghamu klepou. Právě oni budou Toneymu 20. ledna čelit, pokud se nestane nic nečekaného. Angličanovi totiž oficiálně trest vyprší o tři dny dříve a Frank nepochybuje o tom, že bude připraven. „Není pochyb, že je nachystán dobře. Trénoval svědomitě na hřišti i mimo něj a těší se, že svou dřinu zužitkuje ve prospěch Brentfordu. Vidím na něm možná ještě větší odhodlání a vůli být co nejlepším,“ má jasno Frank.

Toney může začít děkovat a splácet loajalitu všech v klubu tím, že se třeba hned po svém návratu prosadí. Jistě by rád v této sezoně překonal metu 70 gólů v dresu Brentfordu napříč soutěžemi, dosud jich posbíral 68.