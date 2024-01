Duel o záchranu plný emocí. Výsledek určila sporná branka z nastavení

Jeho svěřenci měli před utkáním jasnou motivaci – přiblížit se Lutonu na rozdíl jednoho bodu. A tedy i hranici sestupového pásma. První vzájemný duel ročníku ovládli a za vítězstvím šli i tentokrát. Ve 36. minutě určil poločasové vedení domácích Zeki Amdouni.

To se zdálo dlouhou dobu neotřesné, Burnley mohlo svůj náskok i navýšit, jenže Wilson Odobert selhal v koncovce. A tak přišlo pětiminutové nastavení. V jeho druhé minutě načechral Alfie Doughty do vápna vysoký míč, pro který se snažil dojít brankář domácích James Trafford. Ten ale narazil pouze do skály jménem Elijah Adebayo, k míči se nedostal, a tak jiný z hostujících útočníku Carlton Morris hlavičkoval do opuštěné brány.

Bezprostředně po zápase nedokázal regulérnost branky pochopit domácí trenér Kompany. „V první řadě čekám, že to uvidí rozhodčí. Vždyť to bylo tak jasné, hráči Lutonu ani neslavili,“ všímal si kouč, který v Premier League několik sezon úspěšně oblékal jako hráč dres Manchesteru City.

Rozhodčí branku uznal, následovala kontrola u videa. „Tak jsem si řekl: Ještě že máme VAR. Ten rozhodoval, rozhodoval… a najednou byla branka uznána. Jestli se tohle tedy může, v pořádku, řeknu svým útočníkům, aby hráli stejně tak,“ završil v emocích Kompany. I nadále tak platí, že jeho Burnley ztrácí na osmnáctý Luton čtyři body. Hosté mají navíc k dobru zápas s Bournemouthem.

Výsledek 21. kola Premier League:

Burnley - Luton 1:1

Branky: 36. Amdouni - 90.+2 Morris