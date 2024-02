Napsala, že trans ženy jsou muži. Teď fanynka v Anglii roky nesmí na fotbal

Fanynka Newcastlu Linzi Smithová dostala zákaz do roku 2026 chodit na jakékoliv zápasy za to, že se na sociálních sítích kriticky vyjádřila na adresu transgenderových osob • twitter.com

Linzi Smithová, která fandí fotbalistům Newcastlu, dostala zákaz do roku 2026 za své kritické názory k transgenderu • twitter.com

Fanynka Newcastlu Linzi Smithová dostala zákaz do roku 2026 chodit na jakékoliv zápasy za to, že se na sociálních sítích kriticky vyjádřila na adresu transgenderových osob • twitter.com

Linzi Smithová od malička fandí Newcastlu. Klub jí však teď zakázal až do roku 2026 chodit na jeho zápasy. Proč? Na sociální síti, bez jakékoli spojitosti s fotbalem, se kriticky vyjádřila na adresu transgenderových osob. „Nemůžu uvěřit, že se to stalo. Chovali se jako Stasi,“ říká fanynka. Smithové je 34 let, je homosexuálka bojující za práva leseb, gayů a bisexuálů. Ze známé zkratky LGBTQ uznává právě jenom první tři písmena, zbývající – tedy Trans a Queer – už nikoli.