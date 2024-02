SESTŘIHY: oba Češi z West Hamu u drsného debaklu, fanoušci odcházeli

To byla potupa! Fotbalisté Arsenalu uštědřili ve 24. kole anglické ligy West Hamu United debakl na jeho hřišti 6:0 a upevnili si třetí místo v tabulce. Pro „Kladiváře“ je to nejvyšší ligová prohra od roku 1959, kdy podlehli Sheffieldu Wednesday 0:7. Celý zápas na trávníku v dresu domácích protrpěli Vladimír Coufal a Tomáš Souček. Manchester United vyhrál v souboji o pátou příčku, otvírající dveře do Evropské ligy, na hřišti Aston Villy 2:1 a svému dnešnímu soupeři se přiblížil na pět bodů.