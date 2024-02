Haaland pálil slepými, konkurenti se radují. Guardiola: Erling je jen člověk

Má status gólového mistra, tentokrát však spálil, co šlo. A Manchesteru City se na cestě za obhajobou titulu v Premier League přitížilo. Guardioloův tým doma ve šlágru s Chelsea jen remizoval 1:1, zatímco už předtím nejvážnější konkurenti Arsenal a Liverpool oslavili jasné výhry v Burnley (5:0), respektive v Brentfordu (4:1).

Na ukazateli skóre svítilo 0:1. Druhá půle už byla v plném proudu. Julián Álvarez poslal před malé vápno krásný centr. Erling Haaland si na něj přesně tajminkově naběhl. Trknul do balonu - a nic! Hlavička proletěla nad břevnem.

Pep Guardiola na lavičce i Rodri na hřišti se chytli za hlavu. Nikdo nechápal, jak tahle super tutovka nemohla skončit gólem. Vždyť na jejím konci se objevil Pan Kanonýr, který už se v aktuálním ročníku nejvyšší anglické soutěže trefil 16x a připojil 5 asistencí (v minulé sezoně 36/8). Jenže v sobotním podvečeru na Etihad stadium mu nebylo přáno. Vyslal z dobrých palebných pozic 9 střel, leč žádná nezaplula do sítě.

„Erling je jen člověk. A trefí se příště, o tom jsem přesvědčený. “ glosoval to Pep Guardiola na tiskové konferenci po strhujícím zápase. Pak s nadhledem přidal: „Byl jsem fotbalovým hráčem. Hrál jsem 11 let a dal jsem 11 gólů, 1 gól za sezonu. Takže nejsem ten pravý, který by měl radit útočníkovi, jak má střílet góly.“

Haaland si po závěrečném hvizdu zakryl tvář dresem a nejradši by si určitě sám nafackoval, protože je sám na sebe nejpřísnější.

Guardiolovi však mnohem více vadil výkon mužstva v prvním dějství. „Nehráli jsme na naší nejvyšší úrovni,“ povzdechl si a hned rozvedl myšlenku: „Když hrajete proti týmům, které mají vyrovnaný kádr a prestiž jako Chelsea, musíte podat nejlepší výkon, jaký můžete, od první do 95. minuty. Ale my jsme začali hrát na této úrovni až po inkasované brance.“

Nebylo to poprvé. Třeba v předešlém domácím utkání s Evertonem to také City naplno rozbalili až po bezgólové první půli.

Tentokrát Citizens nastartoval až někdejší spoluhráč Raheem Sterling. Chlapík, který zběhl do Chelsea s nálepkou notorického spalovače šancí, předvedl na konci rychlého protiútoku chladnokrevnou koncovku. Kličkou do protipohybu se zbavil naivně bránícího Kyla Walkera a parádním obstřelem pověsil míč ke vzdálenější tyči.

„Pokud ze sebe nevydáte to nejlepší, umožníte soupeři rychlý přechod do útoku. A to se stalo,“ řekl věcně Guardiola.

Po Sterlingově zásahu se ovšem před lavičkou rozčertil jako už dlouho ne. Jakýkoli kontr Chelsea chtěl utnout již v zárodku a mužstvo na to pečlivě chystal. Přesto se to na mokrém trávníku párkrát nepodařilo.

A tak domácí museli vzít nakonec zavděk aspoň Rodriho vyrovnání. I když hokejový zámek, kterým uzamkli ve druhé půli Chelsea před její bránou, si zasluhoval i víc.

Co plichta znamená v boji o titul?

„Tahle remíza dala Arsenalu a Liverpoolu sebevědomí v tom, že Citizens můžou ztratit body. Ale soutěž je ještě dlouhá,“ shrnul Jamie Carragher, uznávaný expert a bývalý obránce Reds.

Každopádně jde o jeden z nejdramatičtější mistrovských dostihů v historii Premier League. Nejspíš až do cílové rovinky se bude týkat tří týmů. Jeho současný stav?

Vedoucí Liverpool nasbíral 57 bodů, druhý Arsenal 55 a třetí Manchester City 53, ale Citizens mají úterní domácí zápas s Brentfordem k dobru.

Do cíle elitní anglické soutěže však zbývá ještě 13 kol.