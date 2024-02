Trpišovský do Anglie? Köstl řekl, co bylo nejblíž. Ponorku odmítl

„V minulosti dostal velmi slušné nabídky. Jedna ho zaujala hodně,“ zavzpomínal Köstl na úspěšné období po postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Jak blízko tehdy odchod Jindřicha Trpišovského do Premier League byl, nechtěl jeho dlouholetý parťák specifikovat.

Ale potvrdil, že nejžhavějším zájemcem o symbol úspěchů Slavie byl Nottingham. „To bylo nejvíc,“ přikyvoval Köstl. „Nicméně se rozhodl zůstat ve Slavii a dál budovat značku. Podle mého šlo o správné rozhodnutí,“ dodal současný asistent Ivana Haška u české reprezentace.

Zároveň odmítl, že by měl s Trpišovským jakékoliv zásadní neshody, o nichž se v zákulisí mluvilo poté, co Köstl dostal nabídku vést České Budějovice. „Vážně je to nesmysl,“ ujišťuje. „Samozřejmě jsme na některé věci měli jiný pohled, ale to je stejné jako s Ivanem (Haškem). Nikdy to nezašlo za hranu,“ prohlásil rezolutně.

Že jméno Jindřicha Trpišovského ve světě může stále rezonovat, ukázala na začátku ledna zajímavá analýza serveru The Athletic. Ten nechal specializovanou firmu podle dat najít ideálního kandidáta na převzetí tápajícího Crystal Palace. A jako ideální náhradu za Roye Hodgsona jim počítač vydal právě Trpišovského...