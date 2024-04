De Bruyne i Haaland na lavici. Keane: Hráč na čtvrtou ligu. Guardiola reaguje

V únoru pětibranková nakládačka Lutonu, pak ještě dva zásahy (Kodani a United v městském derby), ale od té doby nic. Od Erlinga Haalanda se čekají góly, góly a zase góly, jenže střelecký prach v posledním měsíci zmoknul a Citizens ztrácí v důležitých zápasech. Proti konkurentům v boji o titul na něj spoléhali, ale dvě remízy jim zkomplikovaly cestu za obhajobou titulu.

A po bezbrankové remíze s Arsenalem se začala ozývat kritika. „Před brankou je nejlepší, ale jinak je jeho hra na úrovni League Two,“ prohlásil Roy Keane. To je přitom až čtvrtá nejvyšší soutěž v anglické pyramidě. Legenda konkurenčních United tak Nora řadí do týmů jako Stockport, Morecambe nebo do opovrhovaného Milton Keynes.

Sestava Pepa Guardioly pro zápas s Aston Villou potvrdila, že nějvětší hvězdy nejsou v excelentní formě. Haaland i Kevin De Bruyne totiž sledovali zápas jen ze střídačky. Možnost zazářit tak měl Phil Foden, kterého Belgičan jindy v sestavě odsune ke kraji. Nasázel hattrick a vrátil Severoangličany bod za Arsenal a na úroveň Liverpoolu (který má čtvrteční zápas k dobru).

„Za dva a půl dne máme další zápas!“ vysvětloval sestavu Guardiola. „Všechny týmy nahoře mají široké kádry. My jsme se zkrátka rozhodli ho využít.“

Reagoval i na Keanea: „Absolutně s ním nesouhlasím. Je to, jako bych řekl, že je manažerem pro třetí ligu. Erling je nejlepší útočník na světě a vloni nám pomohl k triumfu. Od bývalého hráče mě to překvapuje. Od novinářů bych to pochopil, ti nikdy nehráli, ale u hráčů mě vždy překvapí, jak rychle ztrácí paměť. Ale musíte to přijmout. Pokud nechcete, musíte dělat jinou práci,“ skončil smířlivě.

Jeho tým čeká klíčové období sezony. V Lize mistrů ho čeká Real, v semifinále FA Cupu Chelsea. A posledních osm kol Premier League slibuje řežbu do poslední minuty.