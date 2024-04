Blázinec United, 4:3 popáté v sezoně! Bitvy s giganty, tři obrovská selhání

Video se připravuje ... Jestli je trenér Erik ten Hag slabší povahy, je u doktora měsíc co měsíc. Jinak to není možné. Manchester United se v tomto ročníku proměnil v blázinec, „rudí ďáblové“ píší příběhy s extra zapeklitými koncovkami. Ve čtvrtek večer zaznamenali už pátý výsledek 4:3. Tentokrát s Chelsea ztratili zápas po gólech v 100. a 101. minutě. Zkolabovali i ve dvou utkáních Ligy mistrů.

Bayern 3:4 Branky: 28. Sané, 32. Gnabry, 53. Kane z pen., 90.+2 Tel - 88. a 90.+5 Casemiro, 49. Höjlund.

Soutěž: Liga mistrů

Kdy: 20. září 2023 Hned na úvod ve skupině Ligy mistrů se hráči United přetahovali s Bayernem. Po dvaatřiceti minutách byli minus dva góly, a když se k německému gigantovi přitáhli, hned zase padli na kolena. V posledních sedmi minutách (pět v nastavení) padly tři góly, dvakrát se prosadil Casemiro. Ale bylo to málo, pod rozhodující branku se v 92. minutě podepsal 18letý mladík Mathys Tel. „Jsme v období, kdy hodně věcí je proti nám. Musíme jít štěstí naproti,“ řekl po zápase Ten Hag. V tom období United prohráli čtyři ze šesti zápasů (Tottenham, Arsenal, Brighton a Bayern). Brazilec Casemiro v dresu Manchesteru United • Foto Profimedia.cz

Kodaň 3:4 Branky: 45. Elyounoussi, 45+9. Gonçalves, 83. Lerager, 88. Bardghji - 3. a 29. R. Höjlund, 69. B. Fernandes.

Soutěž: Liga mistrů

Kdy: 8. listopadu 2023 Po Bayernu přišla v Lize mistrů prohra s Galatasaray (rovněž divočina 2:3) a nevýrazná výhra s Kodaní (1:0). United byli v situaci, kdy potřebovali tři body, aby se přiblížili postupu. Jenže v Dánsku přišel šok. Dvougólové vedení nabouralo vyloučení Marcuse Rashforda a ještě do konce prvního poločasu bylo srovnáno. Druhý gól padl v deváté minutě nastavení! Naděje v podobě zásahu Bruna Fernandese byla pěkná, jenže… V 83. a 87. nastalo zděšení. Ten Hag se pustil do rozhodčích: „Dostali jsme dva góly, které neměly platit. To je velké zklamání.“ A červená? „Také si myslím, že rozhodčí si nebyl jistý.“ Rashfordův zákrok zkoumal na videu. „Musíme se vypořádat s mnoha rozhodnutími proti nám, ale je to skutečnost. Jsem si jistý, že se to obrátí. Sezona je dlouhá,“ doplnil trenér. Ikonická fotka: Garnacho, Höjlund a Mainoo • Foto Profimedia.cz

Wolverhampton 4:3 Branky: 71. Sarabia (pen.), 85. Kilman, 90+5. P. Neto – 5. Rashford, 22. Höjlund, 75. McTominay, 90+7. Mainoo.

Soutěž: Premier League

Kdy: 1. února 2024 18letý mladík spasitelem! Za stavu 3:1 mohl být Ten Hag v klidu. Relativně. Po gólu v 85. minutě už zřejmě lehce znervózněl a po vyrovnání v čase 90+5 mu probodl srdce třetí šíp se značkou Wolverhampton. Vážné ohrožení odvrátil o dvě minuty později Kobbie Mainoo, mladá naděje „rudých ďáblů“. Navíc šlo o nádhernou ránu. „Je to obrovské vítězství! Ale mám smíšené pocity. Po dlouhé době jsme spokojení s výkonem, ale pokud dominujete a vedete 2:0 a 3:1, nemůžete dovolit, aby se soupeř vrátil do hry. To je naivní, a ne dobrý,“ podotkl kouč. Klidné nebyly ani předchozí měsíce. Výsledky 3:3 s Galatasaray, 3:2 s Aston Villou nebo 4:2 s Newportem ze čtvrté ligy toho jsou důkazem. SESTŘIH: Wolverhampton - Manchester United 3:4. Šílenost v nastavení, rozhodl mladíček Video se připravuje ...

Liverpool 4:3 po prodloužení Branky: 10. McTominay, 87. Antony, 112. Rashford, 120+1. A. Diallo – 44. Mac Allister, 45+2. Saláh, 105. Elliott.

Soutěž: FA Cup

Kdy: 17. března 2024 Ve hře byl postup o semifinále FA Cupu a současně – podle Ten Haga – záchrana celé sezony. Vždyť zisk v Anglii respektované trofeje by United výrazně pomohl. Spoiler: Pro klub z Manchesteru to dobře dopadlo. Ale snadné to zase nebylo… Poločas: 1:2, Mohamed Salah dal gól ve druhé minutě nastavení. Po 90 minutách: 2:2, v 87. srovnal Antony. V prodloužení se dostali do vedení hráči Liverpoolu, srovnání přišlo ještě v (na United) „normálním“ čase. Drama pak rozlouskl ve 120+1. minutě Amad Diallo. Další infarktový závěr byl na světě, penalty byly odvráceny! V semifinále si United zahrají proti druholigovému Coventry. Ahmad Diallo rozhodl o výhře, sundal si dres a dostal druhou žlutou kartu • Foto ČTK / AP / Dave Thompson