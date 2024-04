Boj o anglický trůn pokračuje. Arteta se pustil do kritiky: Není správné, že…

Že by další víkendové klopýtnutí v boji o anglický trůn? Ale kdeže. Manchester City triumfoval v semifinále FA Cupu proti Chelsea a jeho trenér Pep Guardiola doufal, že by konkurenti z Arsenalu a Liverpoolu mohli škobrtnout v lize kvůli náročnému programu. Nestalo se a oba týmy přeskočily Cityzens v tabulce o jediný bod. Jenže obhájce titulu má zápas k dobru. Kouč Arsenalu Mikel Arteta po utkání kritizoval kalendář zápasů v této fázi sezony.

Ve středu večer Arsenal vypadl z Ligy mistrů po bitvě s Bayernem Mnichov, podobně na tom byli Cityzens s Realem Madrid a ve čtvrtek Liverpool s Atalantou o patro níž v Evropské lize. Boje o titul v Premier League zkrátka berou příliš sil a ve fázi semifinále Angličané chybí v obou prestižních evropských soutěžích, což je rarita.

Arsenal se rozhodl v Bavorsku po krachu přenocovat. Už v sobotu se přitom měli kanonýři představit na Molineux Stadium proti Wolverhamptonu. Vlci měli skoro týden volno před tímto duelem, byť je kosí zranění a kouč Gary O'Neil počítal do pole jen se 13 prověřenými borci. Zbytek byli mládenci bez zkušeností včetně teprve patnáctiletého Wesleyho Okoduwy. Ten však do zápasu nezasáhl a Arteta měl i přes výhru 2:0 na srdci spoustu věcí, podobně jako nedávno Guardiola.

„Nejde o mě či o Pepa, ale o blaho hráčů. Reprezentujeme Anglii v evropských pohárech a pak máme nějaké dva dny na regeneraci proti týmu, který týden stál. To není správné. Chraňme hráče a udělejme vše pro to, aby měli dost času pro zotavení a odpočinek. Teprve pak mohou podávat týden co týden skvělé výkony,“ láteřil Arteta.

A není divu. Po ligových prohrách s Aston Villou a následném výpadku v Champions League, šlo o hodně. Právě španělský vůdce Arsenalu je pověstný tím, že svou sestavou příliš nerotuje. Hned šest ze sedmi nejvytíženějších hráčů trojice Arsenal, Liverpool, Manchester City patří do Artetovy stáje.

Gunners však úlohu favorita proti Wolves zvládli, když se prosadili v koncovce obou poločasů góly Leandra Trossarda a Martina Ödegaarda.

Výhra 2:0 znamená, že Artetova parta na hřištích soupeřů neinkasovala v rámci Premier League už těžko uvěřitelných 541 minut. Přesto radostí neoplývali ani sami hráči.

„Chtěli jsme ten druhý gól dát dřív než v nastaveném čase. Nebyl to náš nejlepší výkon. Šlo hlavně o tři body, ty jsme naštěstí získali,“ řekl kapitán Ödegaard.

Arsenal se tak znovu vyšvihl na první místo Premier League před Manchester City a čelo tabulky se změnilo v této sezoně už pojedenadvacáté. To je nový rekord anglické ligy, který odkazuje na extrémní vyrovnanost ročníku.

Ödegaard a spol. mohli v neděli s popcornem u televizních přijímačů sledovat souseda v tabulce z Liverpoolu. Reds na tom taky nebyli nejlépe. V minulém kole padli s Crystal Palace a o Evropské lize už řeč byla. Na půdě Fulhamu bylo nutné složit reparát posledních dní. „Musíme se naučit zase vyhrávat zápasy. Titul? Není v našich rukou, jestli Manchester City vyhraje do konce ročníku všechny své zápasy, což se může stát,“ hovořil před duelem na Craven Cottage Jürgen Klopp.

Kouč Liverpoolu si ale mohl nakonec oddechnout. Tříbodová mise na hřišti nejstaršího londýnského celku vyšla, byť se jeho svěřenci zapotili. Na precizní přímý kop Trenta Alexandra-Arnolda, který se proti Fulhamu prosadil i na podzim, dokázal na sklonku poločasu ještě reagovat Timothy Castagne. Druhá půle však patřila jednoznačně Reds díky brankám Gravenbercha a Dioga Joty. Brankář domácích Bernd Leno tak svému bývalému zaměstnavateli z Arsenalu nepomohl. Liverpool se s kanonýry zase srovnal shodně na 74 bodech, o bod níž jsou Cityzens se zápasem k dobru. Titulová hra je tak nadále otevřená…