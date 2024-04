Místo Liverpoolu (možná) West Ham. Nadějný kouč jako potíž pro Součka?

V posledních sedmi ligových duelech jediná výhra. V Evropské lize konec ve čtvrtfinále. Pravda, proti Leverkusenu, který dál kráčí sezonou neporažen. K tomu nepříliš pohledná hra a mnohdy i podivné tahy skotského trenéra. Pád West Hamu je do očí bijící. Jsou dny pragmatika Moyese na východě anglické metropole sečteny?

Platnou smlouvu má do konce sezony, v únoru dle svých slov dostal nabídku na její prodloužení, zároveň ale dodal, že s rozhodnutím, zda ji podepíše, nespěchá. Možná ani nebude muset. Hammers totiž mají horlivě diskutovat o Rúbenu Amorimovi, jenž byl ještě donedávna spojován s přesunem na Anfield.

Víkendový propadák v Selhurst Parku označil Moyes za jeden z nejhorších zápasů, který kdy koučoval. A na otázku ohledně možného konce na lavičce WHU odvětil: „Pokud se tak stane, stane se. Nemám s tím problém.“

Devětatřicetiletý Portugalec by v případě přesunu do Londýna rázem aspiroval na „titul“ nejmladšího trenéra soutěže. Tím je momentálně Vincent Kompany (38), jeho Burnley má ale velké starosti se záchranou a v příští sezoně tak v Premier League nemusí figurovat.

Souček: změna, nebo konec?

Amorim by v tu chvíli převzal nejstarší ligový kádr, s věkovým průměrem 30,5 let. Už tato skutečnost se neslučuje s jeho filozofií, rád totiž dává šanci mladým a perspektivním fotbalistům. Pod rukama mu prošli třeba Nuno Mendes (nyní PSG) či Matheus Nunes (Manchester City).

Zároveň by s jistotou změnil taktické pojetí Hammers. Moyes v současnosti preferuje hru založenou na defenzivě a rychlých protiútocích. Ve formaci 4-2-3-1 má takřka neochvějnou pozici i Tomáš Souček. S příchodem Amorima by tomu tak být nemuselo. Nadějný kouč vypiloval v lisabonském Sportingu systém s rozestavením 3-4-3 ve vysoké intenzitě. Herní principy podobné těm, kterými se prezentuje třeba Kloppův Liverpool. Tady by mohl kapitán české reprezentace narazit.

Ve dvojici středních záložníků, kteří navíc dle Portugalcovy šablony vysoko napadají a musejí být schopni vrátit se včas do defenzivních pozic, by Souček dost možná rychlostně strádal. Nemluvě o důrazu na kreativitu. Zkrátka aspekty, ve kterých někdejší hráč Slavie vyniká, Amorim dosyta nevyužije. Leda by ho zasunul do středu stoperské trojice.

Na Součkovy technické nedostatky upozorňuje i expert The Athletic Alex Barker, podle kterého potřebuje Amorim „specifický typ středního záložníka“.

Pokud se tedy West Ham ke změně rozhodne a pošle do Lisabonu za stále ještě mladého trenéra odstupné, které se má pohybovat kolem 10 milionů eur (cca 250 milionů korun), řešil by s velkou pravděpodobností Souček buď změnu pozice, nebo rovnou zaměstnavatele.

Alternativou má být i bývalý kouč Wolves Julen Lopetegui. V hledání hlavního trenéra pokračuje i Liverpool. Nedělní výhru na Craven Cottage s Fulhamem (3:1) sledoval v hledišti i José Mourinho. Okamžitě tak rozvířil debaty, zda i on není mezi uvažovanými jmény na lavičku Reds. Volba by to však byla podivná, reálnější má být stále například angažování manažera Brightonu Roberta de Zerbiho.