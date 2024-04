Bývalý kouč United tepe zpětně do Ronalda: Řeknu ti, jak to uděláme...

Bývalý trenér Manchesteru United Ralf Rangnick, který v současnosti vede rakouskou fotbalovou reprezentaci, s odstupem času prozradil, jak těžké bylo na Old Trafford ukočírovat Cristiana Ronalda. Portugalská hvězda prý kladla kouči striktní podmínky, v kolika zápasech nastoupí. Rangnick to uvedl v rozhovoru pro německý list Bild.

Ronaldo v létě 2021 odešel z Juventusu a vrátil se do týmu „Rudých ďáblů“. V té době byl trenérem Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer a po jeho propuštění se týmu ujal právě Rangnick. Jeho vztah s Portugalcem byl napjatý. „Řeknu ti, jak to uděláme. Budu hrát čtyři z pěti zápasů a ty rozhodneš o tom, které to budou. Na lavičce však sedět nebudu, na ten jeden zápas se podívám doma,“ citoval kouč Ronaldova slova.

Pětinásobný držitel Zlatého míče vynechal pod vedením německého trenéra, o něhož se momentálně zajímá Bayern Mnichov, pouze pět zápasů. Dva kvůli zranění, dva z nespecifikovaných důvodů a proti Liverpoolu nehrál po úmrtí svého dítěte. Když pak v následující sezoně během listopadu vyhlásil, že se cítí klubem zrazen a nemůže respektovat kouče Erika ten Haga, přišel bouřlivý rozchod. Ronaldo koncem prosince 2022 podepsal smlouvu na dva a půl roku se saúdskoarabským an-Nasrem.