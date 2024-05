Arsenal sní o titulu. Budu největším fanouškem Tottenhamu, říká Havertz

Do Divadla snů přijeli značně nervózní, ale po zápase na Old Trafford jejich sen nadále žije. Arsenal po čtyřech letech zvítězil na Manchesteru United a triumfem 1:0 si vynutil, že o titulu v Premier League rozhodne poslední kolo. „Potřebovali jsme si odvézt výsledek ze stadionu, na němž se nám historicky nedaří. V sázce bylo opravdu hodně, takže jsme za výhru opravdu rádi,“ shrnul duel Mikel Arteta, jenž musí doufat ve ztrátu Manchesteru City.

Měli jasný úkol. Nedat Manchesteru City šanci slavit čtvrtý titul v řadě již po úterní dohrávce. A to Arsenal splnil. Využil chyby defenzivy Rudých ďáblů a z města rivalů v boji o mistrovský pohár si odvezl důležité tři body. Zatímco Citizens rivalové k titulu nepomohli, doufají Kanonýři v laskavost od úhlavního nepřítele. City totiž v úterý zamíří na Tottenham Hotspur Stadium, kde v lize ještě nevyhráli.

„Budu tím největším fanouškem Tottenhamu, jakého jste kdy viděli!“ bude Kohoutům držet palce Kai Havertz.

Německý útočník na Old Trafford prokázal, že je v dobré formě, když připravil jedinou branku zápasu. Po nepovedeném pasu Andrého Onany se hluboko za obranou zapomněl Casemiro, jehož postavení nevystavilo Havertze do ofsajdu a on tak předložil míč před branku Leandru Trossardovi. Belgičan se zblízka nemýlil a jedinou trefou rozhodl o výsledku utkání.

„Nechápu, co to sakra dělal. Gólmanovi se nabízel na přihrávku úplně nesmyslně. Jak dá brankář dlouhý míč, tak musí okamžitě vysprintovat a on místo toho vyklusává. To je úplně základní věc,“ kroutil hlavou nad počínáním Casemira legendární Roy Keane.

Výbušný Ir byl jako obvykle k výkonu United značně kritický.

„Arsenal si musí mnout ruce, proti jak špatnému týmu dnes hrál. Špatná finální fáze, nekvalita na míči, nesprávné rozhodování, individuální chyby a navrch nulová náročnost jednoho hráče na druhého. Někdo udělá chybu a nikdo ho za to ani trochu neseřve. Byli dnes opravdu špatní,“ nebral si Keane servítky.

S předvedenou hrou však nebyla spokojena ani legenda soupeře.

„Dnes to pro Arsenal bylo jen o tom, aby zápas dotáhli k plnému bodovému zisku. Těžko to mohli mít dnes snazší, ale přesto nehráli vůbec dobře. United měli kolem vápna Kanonýrů spoustu prostoru, a kdyby byli ve finální fázi kvalitnější, tak dnes mohli uspět. Kdyby dostal Arsenal gól, tak nic nenasvědčovalo tomu, že by zápas vyhrál. O to je výhra cennější,“ oddechl si Paul Merson.

Že na Kanonýry dolehl tlak okamžiku, potvrdil i Mikel Arteta.

„Dnes nám chyběl klid. Nedělali jsme základní věci správně a neměli zápas pod kontrolou. Není to nic zvláštního. Někteří hráči jsou v takové pozici, kdy musíte vyhrávat jeden zápas za druhým, protože jde o všechno, vůbec poprvé a dělají fantastickou práci,“ pochválil Španěl své svěřence.

Ti vyhráli pět utkání v řadě. V posledních deseti ligových duelech ztratili jen pět bodů, přesto musí doufat, že Manchester City nezvládne jeden z posledních dvou kroků. Buď v úterý na hřišti Tottenhamu, nebo v neděli doma proti West Hamu.

„Nechápu, proč jsem je vůbec někdy zpochybňoval, protože si nedovedu představit, že by City titul nezískali. Jsou jak mašina. Na každém postu mají světovou kvalitu a vede je Pep Guardiola. Nedovedu si představit, že je někdo zastaví,“ má o mistrovi už nyní jasno Keane.

Arsenal však nadále věří, že se po 20 letech opět dočká titulu.

Zbylé zápasy v boji o titul

Úterý 21:00

Tottenham–Manchester City

Neděle 17:00

Manchester City–West Ham

Arsenal–Everton

Co rozhoduje při rovnosti bodů:

Pokud by City s Arsenalem měli stejný bodový zisk je dalším rozhodujícím kritériem rozdíl skóre, po něm větší počet vstřelených branek a až poté zisk bodů ve vzájemných zápasech. Arsenal má nyní lepší skóre o tři branky a ve vzájemných utkáních byl v tomto ročníku lepší.