Dojemné loučení s Kloppem. Slzy hráčů i vzkazy z publika: Miluju vás!

Fanoušci už před výkopem posledního zápasu sezony obklopili autobus, který přijížděl k Anfieldu. V zápase s Wolverhamptonem tolik nešlo o fotbal, ale spíš o monstrózní rozloučení s mimořádně úspěšným koučem.

Jürgen Klopp se během utkání snažil nedávat najevo velké emoce. Oproti svým zvyklostem zůstával na lavičce a příliš nevstupoval do technické zóny. Zápas domácí rozhodli dvěma góly v prvním poločase, o to větší prostor měl na to, aby si vychutnával poslední minuty v pozici trenéra Liveproolu.

Až po závěrečném hvizdu vypukly emoce spojené s odchodem milovaného trenéra. Klopp naposledy předstoupil před zaplněné ochozy, směrem k tribuně skalních fanoušků The Kop předvedl naposledy své oslavné vítězné heslo. Navlékl červenou mikinu s nápisem „I’ll never walk alone“ na zádech, což parafrázuje klubové heslo a známý popěvek. Na prsou měl srdce s děkovným vzkazem.

Narvaný stadion burácel, podobným způsobem se naposledy loučil Alex Ferguson v Manchesteru United. Kloppův odchod oplakávali i hráči, slzy neudrželi například Virgil van Dijk a Trent Alexander-Arnold. Klíčový muži Kloppovy éry, jimž zbývá poslední rok kontraktu a v příštích měsících se rozhodnou o své budoucnosti.

Fanoušci na zápas přinesli děkovné transparenty, zaplněný stadion se v rozlučkový den ponořil do zvláštní, nostalgické atmosféry. Jedna éra končí, nová začíná. Klopp do mikrofonu během děkovné řeči zmínil i jméno svého nástupce – navázat na jeho úspěchy přijde nizozemský kouč Arne Slot z Feyenoordu.

„Dnešek byl báječný, děkuji všem. Vážím si toho, jak se klub rozloučil se mnou, s těmi, co také odcházejí, jak se chovali hráči. Pro veřejnost je vším Jürgen Klopp. Ale tohle není jen o Jürgenu Kloppovi,“ připomněl na tiskové konferenci po utkání, že společně s ním odchází i řada nejbližších spolupracovníků, kteří dovedli klub v posledních devíti letech k mimořádným úspěchům.

„Bylo to opravdu něco neskutečného. Miluju to tady. Miluju klub a všechno s ním spojené. Ale nadešel čas jít dál,“ dodal německý kouč. „Na hřišti byla dnes má rodina, což bylo opravdu hezké. Teď nás čeká velká party. Jednou se sem vrátím. Možná ne na první kolo, ale třeba na podzim po první reprezentační pauze. Ale už jen jako fanoušek. Jsem jím už teď, hned od chvíle, co poslední zápas skončil. S tím jsem naprosto v pohodě!“ prohlásil jeden z nejúspěšnějších trenérů klubové historie.

Klopp strávil v Liverpoolu devět let, během úspěšné éry vyhrál s klubem sedm velkých trofejí. V roce 2019 slavil Ligu mistrů, rok poté, po dlouhých 30 letech, uzmul i titul v Premier League.

„Jsem neskutečně šťastný, že jste všichni tady. Od teď jsem jeden z vás, z fanoušků,“ vykládal Klopp chvíli po zápase z připraveného malého pódia. Když překonal první emoce, usmíval se, od mikrofonu se snažil fanoušky bavit. „Doufám, že už tuhle písničku teď zpívat nebudete,“ připomněl jeden z popěvků, který fanoušci pravidelně zpívali na jeho počest.

„Změna je dobrá věc, i když nevíte, co přesně přinese. Klub má pevné základy, na nichž může nový trenér a jeho tým stavět,“ zdůraznil. Pak do mikrofonu vyhecoval fanoušky, aby už zpívali jméno jeho nástupce Arne Slota. „Podpořte ho na plné pecky!“

Trenérskou lavici opouští světová osobnost. Vysoký, charismatický muž se zářným chrupem a inspirativním příběhem. Muž, který klub z přístavního města obrátil naruby. Společně se svými kolegy vybudoval mimořádný tým, dosáhl úspěchů, na které Liverpool předchozí roky dlouho čekal. Získal respekt široké veřejnosti, pomohl stvořit hvězdné hráče a týmu vtiskl tvář, která bavila fanoušky. „Máme k sobě absolutní respekt, bude mi chybět,“ nechal se slyšet trenér Manchesteru City Pep Guardiola, který s týmem oslavil čtvrtý ligový titul po sobě.

Klopp svůj odchod z Liverpoolu v lednu zdůvodnil vyčerpáním z náročné práce, neustálého stresu a nabitého programu. Chtěl by ho skoro každý klub na lavičce, on ale plánuje od trénování pauzu. Sám zmínil, že v Anglii už nebude trénovat jiný klub, než je Liverpool. „Jsem pořád normální chlap, ale s nenormálním životem,“ opakoval během jara několikrát.