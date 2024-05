Hladkého cesta z Břeclavi do PL. Sky Is The Limit, říká. Prodlouží v Ipswichi?

Z Liberce během pěti let do Premier League, tu pohádku už každý zná. Před Václavem Hladkým ale o žádném happy endu pro jistotu nemluvte. „V tuto chvíli nechci říkat, jestli jsem naplnil, nebo nenaplnil svůj potenciál. Mám před sebou další cíl,“ říká rázně 33letý gólman, který dotáhl Ipswich Town do nejlepší soutěže světa. Tu chce pravidelně chytat navzdory spekulacím o mohutném letním posilování za miliardy. Příběh zdaleka nekončí…

Co kdybychom se drželi teze, že za vaším úspěchem stojí loňské letní stěhování do magického starobylého města Cambridge?

„Já bych to klidně podepsal, protože všechno se to sešlo v jednom týdnu. Dozvěděl jsem se, že budu začínat sezonu jako jednička, do toho jsme podepsali smlouvu v novém domě v Cambridge. Všechno to do sebe zapadlo, asi to fakt bylo magické období.“ (úsměv)

Do Ipswiche to máte hodinku, ale aspoň se můžete mentálně připravit. Třeba i tenhle drobný detail hrál ve finále roli v úspěšné sezoně.

„Jednoznačně. Je to umocněné tím, že už mám tříletého kluka, který v momentě, kdy táta přijde domů, mě nenechá ani minutu. To znamená, že čas, který strávím na cestě do práce a z práce, což jsou nějaké dvě a půl hodiny, mám pro sebe. Vyřídit si hovory, trošku si popřemýšlet, utřídit si myšlenky. V životě člověk řeší spoustu věcí, takže tenhle čas využívám k tomu, abych se sám někam posouval. Jakmile dojdete domů, máte v hlavě, že byste neměl dělat moc jiných věcí než se věnovat malému, abyste byl u krásných okamžiků. Takže všechno musím stihnout do příjezdu.“

Cambridge žije fotbalem, nebo tam vás studenti nepoznávají?

„Je to místo, kde jsem úplně anonymní. Fotbal se tady hraje taky, Cambridge je v League One, má hezký stadionek, kam chodí poměrně hodně lidí, ale já mám klídek. I když…“

Copak?

„Teď trošku popřu sám sebe.