Přestupové cíle United: tři priority i velké sny. Proti je chudý rozpočet

Video se připravuje ... První důležitý proces, co se týče nové sezony, je hotov. Erik ten Hag zůstává hlavním koučem Manchesteru United. Teď přichází na řadu disciplína, ve které Red Devils v posledních letech zrovna neexcelují - přestupy, respektive příchody. Ty už má na starosti nové sportovní vedení klubu, přesněji Jason Wilcox. Technický ředitel, a respektovaná osoba v oboru, rozhoduje o tom, kdo dorazí na Old Trafford. Jenže pracuje s omezeným rozpočtem (podle The Athletic 50 milionů liber, což není moc…). Priority jsou tři: stoper, střední záložník a útočník.

Jarrad Branthwaite Klub: Everton

Národ: Anglie

Post: střední obránce

Věk: 21 let Měří 195 centimetrů, je rychlý a konstruktivní. Splňuje všechny parametry moderního stopera. Navíc prověřený v Premier League, kde v dresu Evertonu doposud předváděl zajímavé výkony a upoutal pozornost. Podle anglických médií jde o kandidáta číslo jedna pro Manchester. Má to ovšem jeden problém - požadovaná cena: zhruba 70 milionů liber. Představy United jsou v hladině 40/50 milionů.

Goncalo Inácio Klub: Sporting Lisabon

Národ: Portugalsko

Post: střední obránce

Věk: 22 let Chcete mě? Stačí položit na stůl 51 milionů liber, taková je výkupní klauzule mladého Portugalce. Za Sporting odehrál už 171 zápasů, pomalu si buduje pozici v národním týmu a (ne)vyhlíží přestup. Nikam se nežene, hraje za klub svého srdce. Těžko se ovšem odmítá nabídka z Premier League, pokud tedy dorazí… Skauti United ho sledují delší dobu, stejně jako kolegové z Liverpoolu.

Jean-Clair Todibo Klub: OGC Nice

Národ: Francie

Post: střední obránce

Věk: 24 let Minulé léto se načrtl plán a zněl: Harry Maguire se prodá a nahradí se Todibem. Tenhle krok odsouhlasil údajně i Ten Hag. Jenže za rok se mnohé změnilo, přesto se Francouz stále nachází na seznamu posil. Údajně by neměl stát ani tolik, spekuluje se o sumě 30/40 milionů liber. Pro Red Devils hraje i to, že nový spolumajitel Sir Jim Ratcliffe vlastní Nice, klub, kde Jean-Clair působí.

Leny Yoro Klub: Lille

Národ: Francie

Post: střední obránce

Věk: 18 let Velice žádané zboží. Mladý, talentovaný. Téměř dokonalý prototyp podle moderních požadavků stopera. Velký zájem hlásí PSG i Manchester United, který podle francouzských médií již dokonce učinil první kroky k zisku Yora. Prezident Lille přitom připustil, že může odejít, bránit mu nebude. Leny ovšem touží po jiné budoucí adrese, jeho snem je přesun do Realu Madrid.

Matthijs de Ligt Klub: Bayern Mnichov

Národ: Nizozemsko

Post: střední obránce

Věk: 24 let Muž, který se stal nechtěným, nepotřebným a přebytečným. Bayer Mnichov se nebrání jeho odchodu a situaci pozorně sleduje Manchester United, především Erik ten Hag, který De Ligta zná ze společného angažmá v Ajaxu. Jsou ale dvě otázky. Zaprvé, jestli by jeho případný příchod odsouhlasilo nové vedení a zadruhé, za kolik by bylo možné realizovat tento příchod? Cenu samozřejmě snižuje to, že se ho v Mnichově chtějí zbavit.

Milos Kerkez Klub: Bournemouth

Národ: Maďarsko

Post: levý obránce

Věk: 20 let Hned v první sezoně v Premier League zaujal, chytl se a přitáhl pozornost skautů. A hlavně těch z United. Red Devils totiž zažili nevídanou krizi s postem levého beka. Luke Shaw vinou zranění odehrál v poslední sezoně jen 15 zápasů a Tyrell Malacia dokonce žádný… V první polovině ročníku situaci zachraňoval Sergio Reguilón na hostování, ale pak? Nalevo se točili Dalot a Wan-Bissaka (když byl zdravý). Jinak se improvizovalo: levého obránce si zahrál Victor Lindelof i Sofyan Amrabat.

Miguel Gutiérrez Klub: Girona

Národ: Španělsko

Post: levý obránce

Věk: 22 let Girona se stala v posledním ročníku zjevením, dlouho bojovala o titul, ač v závěru ztratila dech. I tak z toho nakonec bylo třetí místo a postup do Ligy mistrů. Není divu, že o hráče z jejího kádru je zájem. A jak už bylo napsáno, United se poohlíží po nové posile na levou stranu obrany. Kromě Kerkeze na seznamu figuruje právě i mladý Španěl.

Joao Neves Klub: Benfica Lisabon

Národ: Portugalsko

Post: střední záložník

Věk: 19 let Záložník budoucnosti. Na hřišti během zápasu obhospodaří téměř všechny zóny. Brání i útočí. Stará se o rozehrávku, posouvá míče vpřed. Měří sice jen 174 centimetrů, přesto ho nepřehlédnete. Stejně jako představitelé Manchesteru. Mluví se o tom, že pro United představuje prioritu do středu pole, jenže… 105 milionů liber. Taková je výkupní klauzule. A Benfica nevyjednává o nižší částce.

Morten Hjulmand Klub: Sporting Lisabon

Národ: Dánsko

Post: střední záložník

Věk: 24 let Portugalská liga je oblíbeným teritoriem skautů, jedete sledovat jednoho hráče a objevíte dalšího. Tak nějak zní praxe, kterou dokumentuje Hjulmand. Poněkud nenápadně se přes Kodaň, Admiru Wacker a Lecce dostal do Sportingu, kde hned v první sezoně zazářil a přispěl k zisku titulu. A navíc uvízl v hledáčku United. I tady se nachází „malý“ problém, na levé paži má vytetované logo Arsenalu.

Youssouf Fofana Klub: AS Monaco

Národ: Francie

Post: střední záložník

Věk: 25 let Silový střední záložník, který když se zapře, nepohne s ním ani hurikán. Disponuje dobrou kontrolou míče, nebojí se ho vyvézt. Jeho přednosti jsou ale spíš v defenzivním pásmu, což by se United hodilo, proto o něm uvažují. Potřebují někoho, kdo zajistí bezpečí vedle Kobbieho Mainooa. Tuhle roli by Fofana zdědil po Casemirovi, jenž patrně Old Trafford opustí.

Amadou Onana Klub: Everton

Národ: Belgie

Post: střední záložník

Věk: 22 let Podobný typ hráče jako Fofana - silový, soubojový. Horší už to je, co se týče práce s míčem a rozehrávky. Pro některé vysoce ceněný, pro jiné přeceňovaný. Vyberte si… Potenciál má, musel by přidat. A taky proti němu hrají vysoké finanční požadavky Evertonu. Své o tom ví Arsenal, jenž se o něj zajímá víc než Red Devils.

Michael Olise Klub: Crystal Palace

Národ: Anglie

Post: pravé křídlo

Věk: 22 let Minulé léto odmítl přesun do Chelsea, vyhodnotil si, že pro jeho rozvoj bude lepší, když zůstane v Crystal Palace. Nevěřil koncepci Blues, která zahrnuje několik hráčů na každý post. Zájem ze Stamford Bridge ovšem přetrvává, hlásí se ale i Manchester United, který nejprve musí získat finanční prostředky, aby ho získal. A pak taky Oliseho přesvědčit, že Old Trafford je správná destinace.

Jonathan David Klub: Lille

Národ: Kanada

Post: útočník

Věk: 24 let Už před rokem se stal objektem spekulací, kam zamíří. Zájem jevilo několik klubů, David zůstal a potvrdil střeleckou formu, když v poslední sezoně nasázel 19 ligových branek. Stejně jako Yoro má příslib od prezidenta Lille, že může odejít. Pochopitelně v případě nabídky, která uspokojí účetní oddělení. Jednou z možných destinací je Old Trafford, nezdá se však, že by se na seznamu posil do útoku nacházel vysoko.

Ivan Toney Klub: Brentford

Národ: Anglie

Post: útočník

Věk: 28 let Nesplňuje zásadní požadavek nové struktury náboru hráčů Manchesteru, který zní, že United budou podepisovat posily pod 25 let. Jenže zprávy z Divadla snů mluví o tom, že klub uvažuje o podpisu zkušenějšího forvarda, jenž by doplnil a pomohl rozvíjet Rasmuse Hojlunda. Toney se ale spíš nachází v ideálním věku. Ano, zkušenosti má, ale nejde o žádného veterána. Přesto se o něm spekuluje.

Joshua Zirkzee Klub: Bologna

Národ: Nizozemsko

Post: útočník

Věk: 23 let Podle italských médií jedná o přesunu do AC Milán, jenže do hry se vkládá Arsenal a situaci monitoruje i Manchester United. Zirkzee má velmi příjemnou výkupní klauzuli v hodnotě 34 milionů liber. V posledním ročníku Serie A dal sice jen 11 branek, jenže jeho kvality spočívají především v tom, že udrží balon, otočí se, posune ho a tvoří ofenzivní hrozby pro sebe i spoluhráče. Tohle může být letní terno.