Otřesy v United: změna taktiky či vize. Jak funguje nové vedení, co rudá taxa?

Víte, co se říká o příležitosti? Spoustě lidí uteče, protože je s ní často dost práce. To ovšem neplatí pro Jima Ratcliffa. Když se chemický magnát a miliardář dozvěděl o možnosti zisku Manchesteru United, neváhal a pustil se do toho, co Ralf Rangnick nazval „otevřená operace srdce“. Se svojí skupinou INEOS získal 25 procent v klubu, převzal sportovní vládu a prohlásil: „Myslíme to vážně.“ Velké plány (nový stadion pro 100 tisíc lidí) i škrty (250 výpovědí). Přestupy i prodeje. Na úvod ale tah, co šokoval.