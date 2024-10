Šlágr Arsenalu s Liverpoolem vítěze nenabídl. Na čele tak zůstává City

Diváci na Emirates Stadium sledovali dramatickou bitvu, v níž lépe začal Arsenal. Saka se vrátil na trávník po zranění, které utrpěl před dvěma týdny v Lize národů s Řeckem. Ještě celý týden sice netrénoval, ale na hřišti mu stačilo osm minut, než si naběhl na dlouhý centr, kličkou se zbavil Robertsona a poslal míč do liverpoolské sítě.

Arsenal v 17 posledních zápasech s Liverpoolem neudržel ani jednou čisté konto a nedokázal to ani tentokrát. Postaral se o to po rohovém kopu Nizozemec Van Dijk. Ještě do přestávky dostal domácí znovu do vedení Španěl Merino, jehož hlavička zakončila povedený Riceův přímý kop. Ale poslední slovo měl Egypťan Salah, který devět minut před koncem svým šestým ligovým gólem v sezoně stanovil konečný výsledek.

Crystal Palace prožil nejhorší start do sezony od roku 1992, kdy z nejvyšší soutěže sestoupil. S pěti vstřelenými góly měl nejslabší útok a média už spekulovala o tom, kdo nahradí rakouského trenéra Olivera Glasnera. Naopak „Kohouti“ měli střeleckou formu a v posledních čtyřech kolech nasázeli soupeřům 12 branek. Nedělní zápas však měl jen jediného střelce a tím byl po půlhodině hry Francouz Mateta ve službách domácích. Před vyšší porážkou hosty zachránil italský brankář Vicario.

Španělský trenér West Hamu Lopetegui udělal po debaklu 1:4 na Tottenhamu pět změn v sestavě včetně místa brankáře, kde Francouze Areolu nahradil Polák Fabiaňski. Na lavičku posadil i Tomáše Součka, Vladimír Coufal tam už začíná pravidelně. Souček po bezbrankovém poločase vystřídal Brazilce Paquetu, ale hrdinou zápasu byl jiný náhradník.

Nizozemec Summerville slavil svůj první ligový gól svlečeným dresem a ani žlutá karta mu nevadila. Brazilec Casemiro sice přesnou hlavičkou vyrovnal, ale ve druhé minutě nastavení proměnil Bowen pokutový kop a „Kladiváři“ zdolali Manchester United doma potřetí za sebou.

Chelsea dopravila míč do sítě už po čtyřech minutách, ale Palmer se ze svého sedmého ligového gólu radoval jen chvíli, než ho zrušil videorozhodčí pro ofsajd. Na gól domácího Jacksona odpověděl Švéd Isak, Palmer se však po změně stran přece jen dočkal regulérní branky. V závěru ještě rozhodčí nařídil proti hostům penaltu, ale po zhlédnutí videa ji odvolal.