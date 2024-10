Miliony za strkanici. Nottingham a Chelsea dostaly tučné pokuty

Roztržka, do níž se zapojili i někteří hráči z laviček náhradníků, se odehrála krátce před vypršením základní hrací doby. Rozpoutal ji obránce Forest Neco Williams, který po konfrontaci s Marcem Cucurellou u postranní čáry strčil do španělského reprezentanta a ten narazil do poblíž stojícího kouče Chelsea Enza Marescy. V následné mele došlo i na pohlavky, než rozhodčí dostal situaci pod kontrolu. Zápas skončil 1:1 a sudí v něm rozdal 11 žlutých karet.

Podle asociace oba kluby uznaly vinu, proto jim snížila původně stanovené tresty ve výši 150.000 a 50.000 liber. Nottingham dostal vyšší pokutu, protože jeho hráči se do podobného incidentu zapojili už pošesté za poslední tři roky. Fotbalisté Chelsea se provinili potřetí za pět sezon.