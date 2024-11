V životní formě a bez smlouvy. Salah straší fanoušky: Vypadá to, že odejdu

Liverpool vládne Premier League i Lize mistrů. V anglické lize už si vypracoval náskok osmi bodů před druhým Manchesterem City. A ofenzivní tahoun týmu, který gólem nebo asistencí přispěl ke dvěma třetinám vstřelených branek svého mužstva, neví, kde bude nastupovat v příští sezoně. Končící smlouva ale podle Salahova vyjádření nebude mít dopad na jeho výkony. „Soustředím se jen na tuhle sezonu. Chci vyhrát Premier League a snad i Ligu mistrů,“ tvrdí Salah.

A z vyjádření egyptského faraona je cítit, že by v Liverpoolu rád zůstal. „Jsem tady už spoustu let a je to jedinečný klub. Miluji místní fanoušky a oni milují mě. Ale není to v mých rukou ani v rukou fanoušků. Snažím se podávat co nejlepší výkony. Chci ze sebe vydat všechno, abych pomohl klubu,“ sdělil novinářům.

Vyčkávání majitelů s nabídkou smlouvy se pochopitelně nelíbí příznivcům Reds, kteří si odchod Salaha nedokážou představit. A není se čemu divit. Šikovný křídelník okamžitě od svého příchodu do Liverpoolu v létě 2017 začal terorizovat obrany soupeřů napříč Anglií i Evropou a ani na chvilku nezpomalil.

V aktuální sezoně zatím v 18 zápasech nasázel 12 branek a přidal 10 asistencí. Na vstřeleném gólu svého týmu se tak podílí v průměru každých 65 minut na hřišti. To jsou nejlepší čísla, jaká Salah kdy měl, a že už prožil spoustu skvělých sezon. „Víme, že se na něj v těžkých situacích vždycky můžeme spolehnout,“ chválil kanonýra po posledním utkání trenér Arne Slot.

Nejproduktivnější sezony Salaha v LFC 2024/25 2017/18 Góly 12 44 Asistence 10 14 Minuty potřebné na gól/asistenci 65 71

Ve svých 32 letech se tak obávaný střelec dostal do nejlepší formy svého života a snaží se dokázat, že věk je jenom číslo. A právě věk je dost možná hlavní důvod, proč mu vedení Liverpoolu ještě nový kontrakt nenabídlo. Klub totiž nechce dávat ty nejlukrativnější smlouvy hráčům nad 30 let. A v případě Salaha by šlo pravděpodobně o nejlepší smlouvu v historii klubu.

Už nyní je Egypťan nejlépe placený hráč Liverpoolu. Vydělá si kolem 350 tisíc liber týdne, což v přepočtu činí přes 10 milionů korun. A pokud by se měl jeho pobyt v Liverpoolu prodloužit, znamenalo by to zřejmě další navýšení této astronomické částky.

Salah navíc není jediným hráčem Liverpoolu, který čeká na novou smlouvu. Na konci sezony vyprší současné kontrakty také kapitánovi Virgilu van Dijkovi i jeho zástupci Trentu Alexanderu-Arnoldovi.

„Byl bych rád, kdyby zůstali, ale každý hráč jednou musí odejít a nikdo není nenahraditelný. Kdybych si měl tipnout, tak všichni tři podle mě smlouvu v Liverpoolu neprodlouží,“ říkal v nedávném rozhovoru pro iSport.cz bývalý hráč Reds Vladimír Šmicer.

Dost možná tři nejdůležitější hráči týmu tak nemají jistou budoucnost, což může být velký problém pro zbytek sezony, ve které se klub z města Beatles bude snažit získat ty nejcennější trofeje. Jestli se jim to podaří, může napovědět už tento týden. Liverpool v něm změří síly nejprve s úřadujícím vítězem Ligy mistrů – Realem Madrid a následně se současným anglickým šampionem – Manchesterem City.