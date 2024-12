Krize City trvá. Mistr podlehl Aston Ville, za tu zářil talentovaný Rogers

Aston Villa v 17. kole anglické fotbalové ligy porazila Manchester City 2:1 a v tabulce se posunula před něj na páté místo. Obhájce titulu utrpěl už šestou ligovou prohru, což je dvojnásobek toho, co za celou minulou sezonu.

Domácí zdolali Cityzens poprvé od roku 1993 ve dvou vzájemných duelech po sobě. Gólem a asistencí k tomu nejvíc přispěl anglický reprezentant do 21 let Rogers. Nejprve připravil gól pro Kolumbijce Durána, který se trefil ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě, druhou branku dal sám. V nastavení Foden jen zmírnil porážku. Byl to jeho první ligový gól od začátku sezony, přičemž v té minulé jich dal devatenáct.

Výsledky 17. kola Premier League:

Aston Villa - Manchester City 2:1

Branky: 17. Durán, 65. Rogers - 90.+3 Foden

Brentford - Nottingham,

Ipswich - Newcastle,

West Ham - Brighton,

Crystal Palace - Arsenal.