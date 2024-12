Příšerný měsíc United. Amorim: Tým potřebuje šok, bojujeme o záchranu

Z posledních osmi zápasů prohrál Manchester United hned šestkrát. Víc porážek za jeden kalendářní měsíc zaznamenal dvacetinásobný mistr Anglie naposledy v září 1930. Aktuálně se tedy dá říct, že prožívá nejhorší období za téměř sto let. „Je to moje zodpovědnost. Nechci přijít a hned se na něco vymlouvat. Myslím si, že na to jsou už fanoušci alergičtí. I proto mluvím o boji o záchranu. Podle mě klub potřebuje nějaký šok,“ sdělil po dalším neúspěchu kouč Amorim.

Do Anglie přicházel po velmi úspěšném angažmá ve Sportingu, s nímž získal dva ligové tituly a Manchester měl co nejrychleji vrátit zpět mezi fotbalovou elitu. To se ovšem nestalo. Naděje vysvitla, když United dokázali v jednom týdnu porazit nejprve Plzeň a poté i úřadujícího anglického šampiona Manchester City. Jenže na dvě vítězství navázali sérii čtyř proher za sebou. V posledních třech utkáních navíc nedokázali vstřelit jediný gól. „V těchto těžkých momentech je těžké otočit situaci. Především, když jste v takhle velkém klubu a nemáte moc času na přípravu,“ vysvětloval portugalský trenér aktuální tragickou formu.

Jeho tým zapisuje nějaký negativní rekord skoro každý týden. V prosinci inkasoval hned 18 branek, což se Manchesteru United nestalo od března 1964. „Vina je i na mně, protože si myslím, že se tým pod mým vedením nezlepšil. Jsme teď trochu ztracení. Je potupné trénovat Manchester United a prohrávat tolik zápasů, ale musíme se s tím poprat. Náročné chvíle jsou součástí života každého člověka,“ bědoval Amorim.

Velmi ponižující moment zažil včera proti Newcastlu útočník Joshua Zirkzee, který v létě přišel z italské Boloně za 42 milionů eur (víc než miliardu korun) s velkým očekáváním. Na ostrovech se mu ale zatím vůbec nedaří a po špatném výkonu se ze hřiště poroučel už po půl hodině hry, když jeho tým vůbec nezvládl úvod střetnutí a proti „strakám“ prohrával 0:2 už v 19. minutě. Jeho odchod ze hřiště navíc doprovázelo mohutné bučení tribun Old Trafford a mladý Holanďan ani nezůstal na střídačce a namířil si to rovnou do šatny. „Chce být s týmem a vrátil se na druhý poločas. Byl to pro něj hodně těžký moment. Je to taky jenom člověk, ale na konci cítil podporu od fanoušků, takže je všechno v pořádku,“ uklidňoval situaci po zápase Amorim.

Vzhledem k bídné formě se tedy nabízí otázka, jestli by Portugalec neměl ustoupit od svého preferovaného stylu s formací 3-4-3, která jeho tým očividně příliš nesedí. To však zatím odmítá: „Hráče do týmu jsem si nevybíral, ale to jsem věděl, když jsem přicházel. Musím prosadit svůj styl a prodat jim ho. Pokud bych taktiku pořád měnil, tak to bude ještě horší. Pro hráče je to složité, protože hráli dva roky jiným stylem, ale musím je přesvědčit o mém stylu hry. Žádný jiný nemám.“

Další variantou by pak bylo přivést do týmu hráče, jimž by taktika vyhovovala víc. Přestupové okno se v Anglii otevírá na Nový rok a nové posily by se Manchesteru určitě mohly hodit. „Pokud nikdo neodejde, tak moc variant nemáme. Teď jsem přišel a nemám možnost hned utrácet spoustu peněz a změnit celý tým,“ odmítl spekulace o přestupech Amorim.

Vypadá to tedy, že se bude muset s nepříznivou situací poprat s tím, co má aktuálně k dispozici. Naděje na zlepšení situace hned v příštím kole ale není velká. United se totiž představí na půdě suverénního Liverpoolu, který pod vedením Arneho Slota kráčí směrem k ligovému titulu a s náskokem 8 bodů aktuálně vede Premier League. Na půdě největšího historického rivala se navíc „rudým ďáblům“ v posledních letech vůbec nedaří. Na Anfieldu nevyhrál už 9 soutěžních utkání v řadě a v posledních pěti navíc nevstřelil jediný gól, zatímco sám inkasoval hned třináctkrát.