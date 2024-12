Salah láme rekordy. Na novou smlouvu stále čeká: Od dohody jsme daleko

Tahoun Liverpoolu a dost možná nejlepší fotbalista světa už za dva dny může začít jednat o novém kontraktu s týmy mimo Anglii. Od 1. ledna totiž jeho současná smlouva vstoupí do posledního půl roku, během kterého mohou hráči začít jednat s potenciálními zájemci.

Ztratit Salaha by přitom pro Liverpool bylo naprosto zničující. Egyptský křídelník se gólem nebo asistencí podílel přesně na dvou třetinách vstřelených gólů svého týmu v Premier League a je jedním z hlavních důvodů, proč se Reds drží na prvním místě ligové tabulky s osmibodovým náskokem.

V anglické lize Salah vládne tabulce střelců a nahrávačů. V obou statistikách má navíc na své pronásledovatele poměrně komfortní náskok. Celkem už se v Premier League podílel na 30 gólech, což se za 18 zápasů ještě nikomu nepovedlo. Pokud by si tuto formu udržel do konce sezony, vyrovnal by Salah střelecký rekord Erlinga Haalanda (36 gólů v sezoně 2022/23) a překonal by také rekord v počtu asistencí, o který se nyní dělí Kevin de Bruyne (20 asistencí v sezoně 2019/20) a Thierry Henry (20 asistencí v sezoně 2002/03).

Nejlepší střelci Premier League

Mohamed Salah (Liverpool) - 17 Erling Haaland (Manchester City) - 14 Cole Palmer (Chelsea) - 12

Nejlepší nahrávači Premier League

Mohamed Salah (Liverpool) - 13 Bukayo Saka (Arsenal) - 10 Antonee Robinson (Fulham) - 7

Salahova forma navíc stále stoupá. V šesti ligových zápasech v prosinci si připsal 7 gólů a 7 asistencí, čímž vyrovnal rekord Premier League v počtu bodů za kalendářní měsíc, který drží Luis Suárez (10 gólů a 4 asistence v prosinci 2013).

Aspoň na jedné vstřelené brance svého týmu se podílel ve všech posledních 11 ligových utkáních. To se povedlo jen pěti hráčům v historii Premier League. Salah to přitom nyní dokázal už potřetí.

K tomu si už osmkrát v aktuální sezoně připsal v jednom zápase gól i asistenci, což se nikomu v Premier League ještě nepovedlo. A to Liverpool zatím neodehrál ani polovinu svých zápasů aktuálního ročníku. „Že je Mo (Salah) mimořádný, slýchám poměrně často. Určitě si chválu zaslouží. Nemyslím si, že by to mělo někoho překvapovat, protože víme, jak dobrý hráč to je a co všechno dokáže. Navíc skvěle pracuje pro tým, i když nemáme míč. Můžeme jen doufat, že bude ve svých výkonech pokračovat,“ komentoval další výjimečný výkon svého kanonýra trenér Arne Slot.

Nejvíc gólů a asistencí na 90 minut v jedné sezoně PL

2024/25: Mohamed Salah (Liverpool) - 1,70

Mohamed Salah (Liverpool) - 1,70 2022/23: Erling Haaland (Manchester City) - 1,43

Erling Haaland (Manchester City) - 1,43 2013/14: Sergio Agüero (Manchester City) - 1,35

Sergio Agüero (Manchester City) - 1,35 2013/14: Luis Suárez (Liverpool) - 1,31

Luis Suárez (Liverpool) - 1,31 2017/18: Mohamed Salah (Liverpool) - 1,29

Ve všech soutěžích pak Egypťan nasázel už 20 branek, což se mu podařilo v každé z jeho osmi sezon v Liverpoolu, čímž vytvořil další klubový rekord. A postupně se prodírá nahoru i historickou tabulkou střelců Premier League. Nyní je mezi kanonýry osmý nejlepší, a pokud si udrží současnou formu, překoná ještě v této sezoně taková jména jako Thierry Henry, Frank Lampard, Sergio Agüero a Andy Cole, čímž by se dostal na čtvrtou příčku.

V posledním utkání se navíc vyhoupl do první desítky i mezi nahrávači, když svou 82. gólovou přihrávkou překonal Davida Beckhama. Společně s Lampardem a Waynem Rooneym je tak třetím hráčem, který je v obou těchto statistikách mezi deseti nejlepšími v historii nejvyšší anglické ligy.

Je tedy trochu s podivem, že svému ofenzivnímu talismanu Liverpool stále nenabídl takové podmínky, aby svůj pobyt v klubu ještě o pár let prodloužil. Salah je momentálně nejlépe placeným hráčem klubu s platem okolo 350 tisíc liber týdně (zhruba 10,6 milionů Kč). Hvězdný Egypťan se ale spekulacemi nechce nechat rozhodit a jde si svědomitě za svým snem: vyhrát Premier League. „Myslím jenom na to, abych s Liverpoolem vyhrál ligový titul. To je jediná věc, na kterou se soustředím od začátku sezony. Udělám všechno proto, abychom trofej získali,“ neskrývá Salah své ambice.