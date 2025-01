Spurs se trápili s trpaslíkem, Kinský má další nulu. Kouč: Byl opět skvělý

Další z balonů do vápna sbírá v duelu FA Cupu Antonín Kinský • Profimedia.cz

Měla to být jasná záležitost. Tottenham ve 3. kole FA Cupu zavítal na hřiště Tamworthu FC. Celku až z páté nejvyšší soutěže. Postup ze stísněné umělé trávy si však Spurs vybojovali až v prodloužení. „Pokud vím, tak jsme postoupili, což byl náš cíl. Všechna čest soupeři, udělal nám to opravdu těžké,“ nebyl v nejlepší náladě trenér Kohoutů Ange Postecoglou, jenž pro triumf musel nasadit všechna svá esa. Opět mu významně pomohl Antonín Kinský.

Je to kouzlo nejstarší doposud hrané fotbalové soutěže. V 3. kole do ní vstupují ty nejlepší anglické celky. Kdo se tedy z trpaslíků prokouše přes úvodní překážky, může se dočkat opravdu zvučného protivníka. A přesně to byl letos případ Tamworthu.

„Je to největší den v historii klubu. Dnešní příjmy nám významně pomůžou vylepšit zázemí, které je již značně zastaralé,“ těšil se z příjezdu Tottenhamu majitel klubu Bob Andrews.

Významu události také odpovídala cena vstupenek. Sezení na hlavní tribuně vyšlo na 42 liber (1255 korun). Více než dvojnásobek toho, co stojí lístek na běžný zápas.

„Pro mě je hodnota vstupenky nevyčíslitelná. Hrajeme s týmem z velké šestky. Jde o největší událost v historii klubu, jenž peníze potřebuje, aby se udržel v National League,“ nelámal si s cenovkou hlavu celoživotní fanoušek Tamworthu Scott Farrington.

Kdo však čekal, že zápas s 16. týmem páté nejvyšší anglické soutěže bude pro Antonína Kinského jen příjemně stráveným odpolednem, byl již ve dvacáté sekundě vyveden z omylu.

„Ange Postecoglou řekl před zápasem, že jeho tým rozhodně nevstoupí do utkání nepřipraven, ale hned po hvizdu má Pedro Porro velké problémy. Kinský si zaslouží kredit za opravdu dobrý zákrok,“ chválil českého gólmana Stephen Warnock, bývalý obránce Premier League.

Na malé umělce hrozili domácí především z dlouhých autů a dalších standardních situací. Kinský tak musel neustále řešit nebezpečné vysoké míče ve vlastní šestnáctce. Po utkání s Liverpoolem byli fanoušci Spurs na větvi z Kinského hry nohou, proti Tamworthu se rozplývali nad jeho schopností krotit nebezpečné centry.

„Kinský byl opět skvělý. Byl to pro něj jiný zápas než s Liverpoolem, ale dobře si poradil s množstvím nebezpečných míčů do vápna. Vypadal u toho velmi sebejistě. V takovém zápase to bylo potřeba,“ chválil Postecoglou českého gólmana.

Zatímco stále čerstvá posila si na pětitisícovém stadionku držela vysoký standard, o hráčích v poli to neplatilo. K první střele na bránu se Tottenham dostal až po půlhodině hry.

V ní stál hrdina dosavadní pohárové jízdy Jas Singh. „Přítelkyně mi včera porodila syna, tak snad se budou oba v televizi dívat,“ prozradil vytáhlý brankář, že má nového fanouška. I pro něj dokázal zlikvidovat několik šancí Spurs.

„Na tomhle povrchu to bylo o tom, abychom zachovali chladnou hlavu a nepřestali hrát naši hru. Jejich gólman vytáhl pár skvělých zákroků, my jsme si taky měli s našimi šancemi poradit lépe,“ hledal Postecoglou důvody, proč po devadesáti minutách byl stav nerozhodný 0:0.

A to mohli být ještě hosté rádi, že Tamworth i díky klidnému Kinskému nedovedl svůj závěrečný nápor do gólu. I proto šli Spurs do prodloužení s Dominikem Solankem, Lucasem Bergvallem, Dejanem Kulusevskim i Heung-Min Sonem. Čtveřicí hvězd, která původně začala jen na lavičce. Především křídelníci Kulusevski se Sonem dokázali i díky únavě soupeře ukázat rozdíl v individuální kvalitě a podepsali se pod tři branky, které zajistily favoritovi postup.

„Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Kredit Tamworthu, který hrál opravdu dobře. My jdeme ale dál, což byl náš cíl,“ oddechl si Postecoglou.

Už ve středu čeká Tottenham třeskuté derby. Představí se totiž na Emirates Stadium, kde Kohouti v Premier League zvítězili pouze jednou. V listopadu 2010. Nyní se s Kinským v zádech pokusí vyloupit Arsenal podruhé.

United vyřadili Arsenal

Manchester United vyřadil Arsenal na penalty po remíze 1:1. Vítězové hráli od 61. minuty bez vyloučeného Dalota. Gunners po nejproduktivnějším hráči Sakovi přišel v prvním poločase proti Manchesteru United vinou zranění také o útočníka Gabriela Jesuse.

Skóre na londýnském Emirates Stadium otevřel v 52. minutě kapitán hostů Fernandes. Devět minut po Portugalcově trefě však viděl jeho krajan a spoluhráč Dalot druhou žlutou a následně červenou kartu.

"Kanonýři" přesilovky rychle využili zásluhou Gabriela. V 72. minutě brankář United Bayindir chytil penaltu domácího kapitána Ödegaarda a Arsenal už obranu "Rudých ďáblů" neprolomil. Zápas dospěl až do pokutových kopů, v nichž selhal domácí Havertz. Rozhodující penaltu proměnil Zirkzee.

Postup do 4. kola si z týmů Premier League dnes zajistily také Newcastle, Ipswich a Crystal Palace.