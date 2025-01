Zlámal o Kinském: Křest ohněm, měl prsty v obou gólech. Co ocenil?

Jednadvacetiletý gólman po nečekaném přestupu ze Slavie prožil povedený vstup do nového angažmá. V úvodních dvou pohárových zápasech udržel za Tottenham čisté konto a sklízel chválu. Ostrá premiéra v anglické lize už mu tolik nevyšla a s „Kohouty“ si připsal porážku 1:2 poté, co Arsenal dvěma brankami na konci první půle otočil stav. „Bohužel Tonda má prsty v obou gólech,“ uvedl Zlámal.

Český mladík nejprve inkasoval po rohovém kopu ve 40. minutě, kdy Gabrielovu hlavičku tečoval tělem do vlastní sítě Dominic Solanke. „Tonda udělal dva kroky dopředu, ale balon letěl za něj. Tyhle dva kroky Premier League nikomu neodpouští a padl z toho gól. To bohužel nezvládl,“ řekl devětatřicetiletý Zlámal.

Ve 44. minutě pak Kinský nečekaně propustil přízemní střelu Leandra Trossarda na zadní tyč a zklamaně zabořil hlavu do země. „Chytat se to dalo. Samozřejmě všichni, kdo jsme stáli v bráně, jsme takový gól někdy dostali. Víme, jaké to je,“ uvedl Zlámal, který na ostrovech chytal za skotské kluby Heart of Midlothian, St. Mirren a St. Johnstone.

Stále pokračoval ve své hře

Trenér Tottenhamu Postecoglou ve svém hodnocení Kinského nezmínil. „Před prvním gólem to nebyl roh, ale takhle to teď prostě u nás je. Nechci se vymlouvat na rozhodčí. Druhý gól byl charakteristický pro celý náš první poločas. Nehráli jsme v té intenzitě, v jaké bychom chtěli hrát. Jsme agresivní tým s míčem i bez něj, ale tady to nebylo vidět,“ řekl australský trenér s řeckými kořeny.

Jak byl zvyklý ze Slavie, Kinský se během zápasu snažil hrát a jen nenakopávat míče dopředu. „Ze začátku některé rozehrávky nezvládl, ale chtěl bych ho pochválit, že stále pokračoval ve své hře, odvaze. Hodně si to dával na levou. Jsou tam negativa i pozitiva,“ uvedl Zlámal.

„Druhý poločas už zvládl daleko lépe a jistěji. Pro Tondu to nebyl jednoduchý zápas. Byla to pro něj premiéra, křest ohněm, měl to těžké. Je to pro Tondu obrovská zkušenost. Jsem si docela jistý, že ho trenér podrží a bude chytat další zápasy,“ dodal Zlámal, který má na kontě jeden start za reprezentační „áčko“.