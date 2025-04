Momentálně září za Leverkusen i reprezentaci. Má zkrátka fantastickou formu! A proto se Patrik Schick dostal do spojení s jednou z nejlukrativnějších adres. O českého útočníka se zajímá Manchester United. „Ano, mohu potvrdit, že klub se na Patrika ptal,“ uvedl pro deník Sport hráčův agent Pavel Paska. Je letní transfer vůbec reálný?

Dostal se na seznam možných hrotových útočník pro Manchester United. To je senzace! Jako první o tom informovala německý televize Sky Sport.

Jak potvrzují zdroje deníku Sport, mezi vedením anglického klubu a hráčovou agenturou už došlo k prvnímu kontaktu. „Ale to neznamená, že by k přestupu vůbec mělo dojít, jedná se o běh na dlouhou trať,“ podotkl Pavel Paska, Schickův agent.

Zásadní je, že devětadvacetiletý útočník má v Leverkusenu stále platnou smlouvu, vyprší mu až na konci června 2027. Navíc se v posledních měsících stal klíčovým hráčem týmu, který vede trenér Xabi Alonso.

Schick se poté, co na podzim vynechal dva reprezentační srazy, pořádně rozjel. A v klubu předskočil v hierarchii útočníků konkurenta Victora Bonifacea. V tomto ročníku tak zatím dosáhl na třiadvacet branek v čtyřiceti zápasech napříč všemi soutěžemi.

„Statistiky, které má v této sezoně Patrik, nemá žádný jiný útočník v celé Evropě. Mluvím o jeho produktivitě, počtu gólů proti odehraným minutám, počtu šancí, do nichž se dostává,“ řekl Pavel Kuka, další ze Schickových zástupců.

Proto český kanonýr zaujal vedení United, kteří se pustili do hledání ideálního kandidáta na post hrotového útočníka. Rudí ďáblové se aktuálně spoléhají na dvojici Rasmus Höjlund a Joshua Zirkzee, oba však v tomto ligovém ročníku vstřelili tři góly.

„V čem byste řekli, že je Manchester United opravdu dobrý? Nemají útočníka nejvyšší úrovně, nemají silnou kostru týmu, nejsou fyzicky silní. Nejsem si jistý, v čem vlastně vynikají,“ kritizoval pro Sky Sport skladbu mužstva Roy Keane, klubová legenda.

Slavný anglický klub momentálně prožívá vůbec nejhorší ligovou sezonu od roku 1992. V tabulce Premier League se po 32 kolech nachází na čtrnáctém místě. V létě ho tak čeká hodně práce. A Schick by se trenérovi Rubenu Amorimovi do systému s klasickým hroťákem hodil. Takových klubů v Evropě aktuálně není úplně moc…

Článek pokračuje pod infografikou

Kdyby United skutečně ukázali na českého kanonýra a pustili se do jednání s německým klubem, spekuluje se, že by museli zaplatit částku 25 až 30 milionů eur (625-750 milionů korun). To zhruba odpovídá jeho odhadované tržní hodnotě, podle renomovaného serveru Transfermarkt jde o 27 milionů eur (675 milionů korun).

Podle informací deníku Sport se však v průběhu této sezony objevila na Schicka nabídka, která slibovala sumu dosahující až 40 milionů eur (jedna miliarda korun). To už jsou slušné peníze! Přesto vedení německého klubu se o Schickově odchodu ani nebavila, jednání nezačala. A to zmiňujeme dobu, kdy útočníkova forma teprve startovala…

Anketa Jaká budoucnost by pro Patrika Schicka byla vhodnější? Zůstat v Leverkusenu Jít do Manchesteru United Přestoupit do jiného klubu

Trumfy v současné době sice drží v rukou Leverkusen, ovšem Schick je i díky momentální sportovní formě pořádně v kurzu. Zájemců o jeho služby je údajně víc. Ozvaly se další kluby z Anglie a Španělska.

Z hráčova pohledu by transfer dával smysl. Letos v lednu oslavil 29. narozeniny, jde tak nejspíš o ideální dobu na další změnu. Pomohl by tomu i fakt, že českému útočníkovi se údajně nelíbilo jeho herní vytížení ve dvou jarních velkých zápasech Leverkusenu. Proti Bayernu ani jednou nezačal v základní sestavě, jako střídající hráč zaznamenal lehce přes deset minut.

Schick působí v Leverkusenu od září 2020, kdy opustil italský AS Řím za 26,5 milionu eur. Od té doby naskočil za německý tým do 163 soutěžních zápasů a vstřelil 77 gólů. Nejlíp si vedl před třemi lety. To nasázel 24 bundesligových gólů.

Nyní zaznamenal zatím o sedm branek méně. Přesto je jasné, že prožívá jednu z nejlepších sezon v kariéře. Přinese mu další krok vpřed?